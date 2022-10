Vi testet WiFi 6E under verst tenkelige forhold

Nylig lanserte Google sine nye Nest Wifi Pro-rutere, en av de første med støtte for Wi-Fi 6E-standarden. E står for Expanded, som betyr at frekvensbåndet er ekspandert til en god bit av det lisensfrie 6 GHz-båndet.

Her er det blitt plass til sju veldig brede kanaler på 160 MHz hver. Teoretisk. I Norge blir det færre kanaler, for vi kommer ikke til å tillate hele frekvensbåndet. Ennå, i hvert fall. Hver kanal har en kapasitet på 9,6 Gbit/s. Igjen teoretisk.

Slike frekvenser har kort rekkevidde, slik at de ikke blir så forstyrret av naboer som har konkurrerer om de mange mye smalere kanalene på 2,4 GHz. De har mye lengre rekkevidde, og da blir det trangt. Kanalene på 5 GHz er mindre belastet og bredere, men ingen kommer i nærheten av dem som bruker 6 GHz.

Problemet er selvfølgelig at det er få enheter som støtter 6E. Foreløpig, men det øker raskt. Og det er ingen krise, for slike 6E-rutere er selvfølgelig kompatible med 2,4 og 5 GHz også.

For- og baksiden. Alle ruterne har en ledning til strømforsyningen og to RJ45-kontakter til ethernet-tilkoblinger. Foto: Odd Richard Valmot

I et maskenett som det Nest Wifi Pro er bygget for, kan man også bruke kanalene på 6GHz til å kommunisere sammen. Forutsatt at de har god kontakt med hverandre.

Selvoptimaliserende

Ifølge Google har de bygget en porsjon intelligens inn i ruterne. De sjekker kvaliteten på de ulike kanalene og sørger for å kommunisere på de som ikke er så belastet. Det skal sikre best mulig ytelse. De sørger også for at data strømmer best mulig gjennom enhetene i maskenettet om man setter opp flere rutere. Ruterne sørger for å prioritere tjenestekvaliteten til videosamtaler gjennom nettet.

Huset fra hel...te

Ved modemet: Det er ingen ting å si på den trådløse hastigheten når vi måler like ved den første Nest Wifi Pro ruteren Foto: Odd Richard Valmot

Vi bor i et hus fra 1932. Det var ingen som tenkte så mye på radiobølger den gangen. I hvert fall ikke på radio til toveis internett-kommunikasjon. Folk lyttet på mellombølge på mellom 0,3 og 3 MHz. Så lave frekvenser kommer seg både langt og går lett gjennom det meste av vegger.

Slik er det ikke lenger. Nå er det internett fra et modem i stua som er koblet til en ruter som skal dekke hele huset. Men den gang ei.

Kjelleren er viktig, for der er det både kontor og kjellerstue. Begge rom har TV, og moderne TV-er må ha nettforbindelse for å være smarte.

Det er TV ved ruteren i stua i førsteetasjen og et par TV-er på to soverom. I tillegg trengs det internett til mobiler, nettbrett og PC-er over alt.

Kjøkkenet Foto: Odd Richard Valmot

Det holder med andre ord ikke bare å sette opp én ruter til dette, for her er det mange hindringer på veien. For det første er det brukt leire som isolasjonsmateriale i alle etasjeskillerne. Til og med mot det kalde loftet er det leire. Den termiske isolasjonen er minimal, men i gulvet i andre og første etasje er i det minste lydisolasjonen ypperlig. Det er den også mot høyfrekvente radiobølger. Og som om det ikke var nok, står det en pipe med to løp midt i stua. Ved siden av ruteren, selvfølgelig, slik at signalene blokkerer best mulig allerede i starten. I kjelleren er alle veggene tykke mursteinsvegger.

Huset kunne knapt vært konstruert mer radiotett. Altså et perfekt sted å se om det er mulig å få Nest Wifi Pro til å gi dekning i alle rom.

WiFi mot alle odds

Vaskerommet i kjelleren Foto: Odd Richard Valmot

Det skal sies at vi har klart det før. Før WiFi kom, trakk vi ethernetkabel fra en 24-ports svitsj i kjelleren via et patchepanel til de fleste rom i huset. Men det har ikke vært i bruk på mange år. Det krever jo kabeloppkobling av alle dingsene.

Det trådløse alternativet som til slutt fungerte, var tre Huawei-rutere som kommuniserte trådløst med hverandre og som også brukte strømnettet som signalvei. Det ville sannsynligvis fungert mye bedre, hadde ikke signalet måttet gå mellom ulike kurser i sikringsskapet. Vi har aldri fått mer enn litt over 50 Mbit/s i kjellerstua uansett hvor raskt modemet kunne produsere bits per sekund. Forbindelsen har også vært ustabil og krevd hyppige omstarter. Dessuten var det ikke dekning i alle rom. Et maskenett på tre rutere var ikke nok med så mye radiodemping over alt.

Helt trådløst

Stua i kjelleren Foto: Odd Richard Valmot

Derfor var vi helt overbevist om at vi ikke ville oppnå full dekning i huset med en trepakning med Nest Wifi Pro, så vi har testet med to pakker. Det viste seg at antakelsen var korrekt. Det skulle seks rutere til for å skape dekning gjennom leire og betong.

Det første vi gjorde var å koble en av ruterne til modemet med en ethernetkabel. Den er helt lik de andre, men den fungerer som et «moderskip». I en trepakning følger det faktisk bare med én ethernetkabel. Hver av ruterne har to ethernetporter som kan brukes til å koble til utstyr via kabel.

Etter mye tankearbeid, prøving og feiling fikk vi omsider plassert ruterne. To i kjelleren, to i første etasje og to i andre etasje. Det vi er helt sikre på, er at vi ikke har funnet den optimale plasseringen. Men vi har nå for første gang dekning i hele huset. Modemet fra Telia skal gi en nedlink-hastighet på 750 Mbit/s. Mer enn nok i lange baner.

Det er billigere å kjøpe Nest Wifi Pro som trepakning enn en og en Foto: Odd Richard Valmot

Raskt nok

Teoretisk vil Wi-Fi 6E kunne gi mer enn 1 Gbit/s, men her er det mange hvis. Når vi måler ved de andre ruterne som er koblet til, får vi mer enn nok, men ikke det samme som ved den første. Det hadde vi også forventet. Et signal som skal gjøre et par hopp i et maskenett, kan umulig blir like raskt. Dessuten er det nok liten sannsynlighet for at forbindelsen skjer over 6 GHz. Avhengig av radioforholdene mellom de ulike nodene i nettet vil den nok skje på 2,4 eller 5 GHz. Og som sagt: Det er mye mur og leire mellom nodene. Likevel får vi anstendige hastigheter over alt.

Det er nedlinken som varierer mest fra node til node. Et koaksnett er asynkront og har høyeste hastighet på nedlink. Opplinken er mer beskjeden, og her kommer så å si hele kapasiteten gjennom.

Matter

Matter er protokollen for smarthus som alle de store – som Amazon, Apple, Google, Samsung, Zigbee Alliance, Ikea og Yale – og rundt 280 andre selskaper er blitt enige om. Standarden er nettopp ferdig, og nå kan leverandørene begynne å selge produkter eller oppgradere eksisterende. Nest Wifi Pro vil snart blir oppgradert uten at du trenger å gjøre noe. Dette skjer som en OTA – Over The Air.

Håpet er at Matter skal samle alle de ulike hemme økosystemene til ett stort. Det gjør det mye enklere å bygge produkter som kan henvende seg til et gigantisk marked i stedet for mange mindre. Da er det veldig bra å være klar.

Er det verdt det?

Om dette er verdt pengene, er selvfølgelig et spørsmål man må stille seg. En internettforbindelse, om du ikke bor i et borettslag, er veldig kostbar. Det koster gjerne 700 til 1000 kroner i måneden for en som er rask, og det er ikke så mye å spare på en som er treg. Derfor er det kanskje smart ha internett i alle rom der det trengs hvis du først betaler så mye. En trepakning med Nest Wifi Pro koster 4699 kroner, og den dekker nok de aller fleste boliger og vel så det. Om du ikke bor i et riktig gammelt hus med leire i etasjeskillerne, da...

Det finnes selvfølgelig mange alternativer til Nest Wifi Pro, og de fleste trepakninger basert på Wi-Fi 5 koster et par tusen mindre. Skal du ha Wi-Fi 6, begynner prisen å nærme seg. Da er det nok mer framtidssikkert å satse på noe som fungerer med Matter. Nest Wifi Pro er så vidt vi har klart å avdekke det eneste systemet som har det og som byr på WiFi 6E.