Tidal har slettet strømmedata sentrale for Økokrim-etterforskning

Tidal har slettet strømmedataene som står i sentrum for Økokrims etterforskning av manipulasjon av strømmedata, skriver DN. (Bak betalingsmur)

Dette skal Tidal selv ha meddelt i en presentasjon de har delt med Dagbladet, og planlegger å dele med Økokrim.

«Tidal har ikke lenger visse historiske data, inkludert dataene som er temaet her», står det ifølge DN i presentasjonen.

Under en uke siden Økokrim fikk gjenoppta ransaking

Bakgrunnen for saken er DNs artikkel fra mai 2018, som hevdet at strømmetjenesten Tidals lyttertall hadde blitt jukset med for artistene Beyoncé og Kanye West, og dermed gitt disse en urettmessig merinntekt. Tidal har avvist beskyldningene.

Artikkelen utløste en etterforskning, og i desember iverksatte Økokrim ransakelse av Tidals kontorer i Oslo, hvor det også ble satt i gang kopiering av selskapets data fra servere i USA.

Tidal mente imidlertid at dataene i USA lå utenfor norsk politis jurisdiksjon, og kopieringen ble stoppet frem til dette ble endelig avgjort i retten.

For under en uke siden avgjorde Høyesterett at Økokrim fikk fortsette kopieringen av serverdataene.

Konsekvens av GDPR

Nå ser det altså ut til at ransakelse ikke vil føre noe sted, fordi de relevante lytterdataene er slettet. Selskapet skriver at slettingen er en konsekvens av GDPR, men sier ikke noe om når selskapet slettet dataene.

– I henhold til loven måtte Tidal bli GDPR-kompatibel innen våren 2018. Dette arbeidet begynte lenge før påstandene i Dagens Næringslivs artikler. Vi informerte Økokrim om dette i begynnelsen av deres etterforskning, sier Tidal til DN.

Ifølge avisen visste imidlertid Tidal om innholdet i artikkelen allerede tre måneder tidligere, i februar 2018.

Advokat Jon Wessel-Aas skriver i en epost til DN at GDPR-forklaringen fremstår som en lite troverdig begrunnelse for slettingen.