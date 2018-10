Tiden renner igjen snart ut for klassisk Skype

I begynnelsen av august utsatte Microsoft-eide Skype å kutte støtten for Skype 7, også kalt Skype Classic, etter først å ha kunngjort at denne støtten ville bli avviklet den 1. september.

Men utsettelsen varer ikke evig. Nå er det klart at Skype 7 for pc-er vil slutte å fungere etter den 1. november. Dette skal dog skje i bølger over flere måneder, så noen vil nok kunne bruke den klassiske klienter i enda en god del uker.

På mobile enheter vil Skype 7-appene begynner den første kuttrunden den 15. november.

Dette går fram av et oppdatert blogginnlegg fra Skype.

Selskapet anbefaler brukere som fortsatt benytter de gamle utgavene, å oppgradere til Skype 8 eller Microsoft Store-utgaven, som kalles for Skype 14.

Samtidig, i et separat skriv fra Microsoft, lover selskapene at det lyttes til brukernes ønsker å behov. I skrivet er det listet en rekke forbedringer som det jobbes aktivt med i Skype 8, samt en del som kommer i neste rekke.