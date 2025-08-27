Tidligere Freyr-sjef vil bygge stort datasenter i Arendal

Tidligere Freyr-sjef Tom Einar Jensen er en av de fire gründerne bak det nystartede selskapet Bifrost Edge, som nå planlegger å bygge et stort datasenter i Arendal.

Det skriver Dagens Næringsliv onsdag.

Selskapet ledes av Sindre Kvalheim, som utviklet det underjordiske datasenteret Lefdal Mine i en nedlagt olivin-gruve i Nordfjord, mens Jensen er styreleder.

Den tredje investoren er Peter Matrai, som også var med i Freyr før batterifabrikk-planene ble lagt på is i 2023.

Ifølge Brønnøysundregistrene er den fjerde investoren Vidar Saltkjel, som er teknologi-direktør ved Lefdal Mine, og også tidligere har investert i IT-bedrifter sammen med Sindre Kvalheim.

I tidlig fase

Kvalheim forteller DN at det nye datasenteret skal bygges på en 800 mål stor tomt på industriområdet Longum utenfor Arendal, like ved Morrows nye batterifabrikk. Men han vil ikke si hva tomten koster.

Les også: Slik skal Stargate-senteret tjene Norge og Narvik

De fire partnerne i prosjektet har gått inn med to millioner kroner i startkapital, og prosjektet er fremdeles i en svært tidlig fase.

Selskapet jobber fremdeles med regulering, finansiering, teknisk planlegging og søknad om kraftrettigheter.

Bifrost Edge er etter det Digi kan se, ikke inne på Statnetts lister over datasenterprosjekter som har fått reservert strøm, eller har levert modne søknader om tildeling av kapasitet i strømområde NO2.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold NIS2-direktivet og fremtidens sikkerhet: Hvordan tilpasse seg?

– Norges mest nyvinnende

Gründerne sier ikke noe til DN om hvor stor kapasitet det planlagte datasenteret skal ha, men Kvalheim antyder overfor avisen at det skal bli stort:

– Når dette blir ferdig, blir det Norges mest nyvinnende datasenter. Om det blir størst, skal jeg være forsiktig med å uttale meg om nå som det popper opp nye sentre over hele landet.

Kvalheim sier han regner med en byggetid på to år etter at strømmen er på plass.