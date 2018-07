Tidligere Microsoft- og Komplett-ansatte med nytt rammeverk: – Du slipper å bruke tid på backend, som ingen i forretningen forstår likevel

LYSAKER (digi.no): Tidligere ansatte fra Microsoft og Komplett har gått sammen i oppstartsselskapet Dolittle for å lage en ny arkitektur og et rammeverk for utviklere. Rammeverket skal gjøre det enklere og raskere å bygge digitale løsninger, og fungere som et lag mellom alt det som foregår på frontend og «datalaget». Hensikten er å redusere kompleksitet slik at utviklerne skal kunne konsentrere seg om det aktuelle forretningsmessige problemet som skal løses.