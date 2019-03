Tidligere mobilgründer Nadir Nalbant utfordrer alarmselskapene

I mange år har selskapet Safe4 Security Group AS drevet en avansert alarmstasjon i Oslo. Et rene Fort Knox, der sertifiserte operatører håndterer alarmer fra kunder over hele Europa. Selskapet har også utviklet program- og maskinvare for smarthus, IoT og sikkerhet gjennom en årrekke og etablert en åpen plattform basert på standardprotokoller med Zigbee i sentrum. Det gjør at de kan velge alle slags sensorer fra et vell av produsenter som fyller kravene deres.