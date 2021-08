Tidligere sikkerhetssjef i Ebay får 18 måneders fengselsstraff

Philip Cooke, tidligere sikkerhetssjef i Ebay, er dømt til 18 måneders fengselsstraff for å ha deltatt i planleggingen av både cyberstalking og vitnemanipulering. Han skal ha erklært seg skyldig i oktober 2020.

Fire andre tidligere sikkerhetsansatte fra Ebay skal også ha erklært seg skyldige og venter på sin straff. To tidligere direktører i Ebay, James Baugh og David Harville, erkjente ikke straffskyld, men er fremdeles siktet i saken og venter fremdeles på rettssak, ifølge Ars Technica.

Mislikte dekningen

Årsaken til anklagene mot Cooke og de andre er trakassering av Ina og David Steiner, som driver nyhetssiden EcommerceBytes. Ledere i Ebay skal ha mislikt hvordan Ecommercebytes omtalte Ebay. Tekstmeldinger fra kommunikasjonssjef Steven Wymer sier blant annet: «We are going to crush this lady», og administrerende direktør Devin Wenig skal ha skrevet tilbake til Wymer: «Take her down».

Ingen av lederne ble siktet, men de er ikke lenger i jobbene sine. Wymer fikk sparken, og Wenig sa opp.

Trakasseringen skal blant annet ha gått ut på å sende truende meldinger, leveranser med levende kakerlakker, en begravelseskrans og en blodig grisemaske til Steiner-paret. Flere av dem som er siktet, skal også ha bedrevet overvåkning av dem.

Steiner-paret har saksøkt Ebay, Wenig, Wymer samt de som er siktet i saken. I søksmålet beskriver de permanente psykologiske traumer og skade på grunn av cyberstalkingen. De hevder også at Wenig og Wymer skal ha gitt de siktede en carte blanche-tillatelse til å stanse reportasjene til Steiner-paret uansett tiltak.

Må sone 18 måneder

I tillegg til 18 måneder i fengsel har Cooke fått en bot på 15.000 dollar og tre års prøvetid etter at fengselsstraffen er sonet. Han har selv bedt om å få sone straffen hjemme og hevder å ha moderert de andre siktede fra de verste aspektene av planene. Dette skal ha vært planer om å offentliggjøre hjemmeadressen til paret (såkalt doxing), overvåkning av paret og å plante en GPS-tracker på bilen deres.

De fire andre siktede, som også jobbet med sikkerhet hos Ebay, har straffeutmålingshøringer i slutten av september. De har erkjent straffskyld for de samme forholdene som Cooke. De ansatte er Brian Gilbert – en tidligere toppsjef for spesialoperasjoner innen Ebays globale sikkerhetsteam, Stephanie Stockwell – tidligere sjef for Ebays globale etterretningssenter, Stephanie Popp – tidligere toppsjef for global etterretning, og Veronica Zea – tidligere etterretningsanalytiker i Ebays globale etterretningssenter.