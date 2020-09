Det startet med salget av en ødelagt laserpeker. Nå er Ebay 25 år

I det sagnomsuste selskapet General Magic jobbet det i 1995 en supportingeniør som het Pierre Omidyar. Ved siden av jobben hadde han utviklet en tjeneste han kalte for Auction Web, som flere av kollegene oppfattet som et slags nettbasert loppemarked. Da Omidyar spurte en av lederne i selskapet, juridisk rådgiver Michael Stern, om hjelp til å få tjenesten til å vokse, svarte Stern at det var en av de dummeste ideene han hadde hørt.

– Skal du få fremmede til å stole på hverandre på internett?, spurte Stern. Det er Stern selv som forteller om denne samtalen (for abonnenter) i en dokumentarfilm om General Magic fra 2018.

Heldigvis fikk franskfødte Omidyar hjelp fra en annen kollega til å komme i kontakt med noen eksterne investorer. Dette ble starten på det de fleste i dag kjenner som Ebay.

Den første gjenstanden var ødelagt

Den offisielle fødselsdagen til Ebay er 3. september 1995. Denne dagen skrev de koden til den første utgaven av Auction Web. Den var skrevet i Perl og tilbød helt grunnleggende auksjonsfunksjonalitet, inkludert en liste over varene og mulighet til å by på dem.

Pierre Omidyar i 1995. Foto: Ebay

Den aller første gjenstanden som ble auksjonert og solgt gjennom Auction Web var en ødelagt laserpeker. Den ble solgt for 14,83 dollar. Omidyar skal ha blitt forbauset over dette, og spurte budvinneren om vedkommende var klar over at laserpekeren var ødelagt. Det var han.

Mark Fraser, som budvinneren het, fortalte i et intervju i 2015 at han ønsket seg en laserpeker, men ikke hadde råd til å betale mer enn 100 dollar for en ny. Han forsøkte først å lage en selv, men fikk det ikke helt til. Så var det noen som ledet ham til det helt nye nettstedet til Omidyar og Fraser oppdaget til sin forbauselse at noen hadde lagt ut en ødelagt laserpeker for salg.

Fraser mente han kunne få den til å fungere og slo til. Det er uklart om han faktisk fikk den til å virke.

Ekstrem vekst

Auction Web startet som et hobbyprosjekt for Omidyar, men etter hvert ble trafikken så stor at han ikke lenger kunne bruke sitt private internettabonnement. Da ble kostnadene så høye at tjenesten måtte begynne å ta betalt fra selgerne. Omidyar ansatte da Chris Agarpao for å ta seg av betalingene. Agarpao er fortsatt ansatt i Ebay, de 15 siste årene som QA-inspektør.

I en video fra 2010 fortalte Omidyar at Ebay hadde vedvarende vekst i bruken på mellom 20 og 50 prosent hver måned i to år.

– Det var oppmuntrende og skremmende på samme tid fordi hele systemet kunne ha brutt sammen når som helst. Det var et kappløp for å ligge foran etterspørselen, og det var temmelig utfordrende, sa Omidyar.

Skiftet navn

Tjenesten ble hetende Auction Web helt fram til september 1997. Da skiftet den navn til e-Bay. Tjenesten var eid av Echo Bay Technology Group, Omidyars konsulentselskap, og meningen skal ha vært å døpe om tjenesten til Echo Bay, men echobay.com var allerede registrert, så ebay.com ble valgt i stedet.

Like før dette hadde selskapet solgt sitt produkt nummer én million.

Målet til Omidyar var å skape en markedsplass hvor privatpersoner over hele verden kunne selge ting hverandre. Noe av suksessen kan ha vært knyttet til at Omidyar allerede i februar 1996 lanserte et feedback-skjema der brukerne kunne komme med tilbakemeldinger om andre brukere basert på hvordan de opplevde at transaksjonene gikk. Han oppfordret brukerne til ikke bare å komme med klager, men også med ros.

– Det ga folk en måte å finne ut om de kunne stole på en fullstendig fremmed person, sa Omidyar.

Stadige utvidelser og oppkjøp

Selskapet fortsatt å vokse, og Ebay ble børsnotert i 1998. Året etter var selskapet verdsatt til 18 milliarder amerikanske dollar.

Ebay kom seg nokså helskinnet gjennom dotcom-tiden og økt konkurranse fra mange lignende tjenester. Flere etter hvert kjøpt opp av Ebay.

I 2001 ble Ebay Stores lansert, en nettbasert kjøpesenter hvor kommersielle virksomheter kunne ha sine egne nettbutikker for bare noen dollar i måneden. Dermed var ikke Ebay ikke lenger først og fremst et auksjonsnettsted.

I oktober 2002 kjøpte Ebay betalingstjenesten Paypal for 1,5 milliarder dollar i aksjer. Som den største daværende eieren, fikk Elon Musk en god slump av dette.

Det har selvfølgelig vært langt flere begivenheter enn dette for Ebay. En oversikt over noen av dem finnes her, men så sent som i juli år solgte Ebay sin rubrikkannonsevirksomhet til norske Adevinta for noen titalls milliarder kroner.

Varer i alle prisklasser

Selv om omsetningen til Ebay ikke er like stor nå som den var i toppårene 2012 og 2013, med henholdsvis 14 og 16 milliarder dollar i omsetning, så har tjenesten også de siste årene vært god butikk for eierne.

Konkurransen er hardere enn noen sinne, blant annet fra Amazon, kinesiske nettbutikker og Finn.no.

Går en nå inn på Ebay som fersk bruker, får man et litt blandet inntrykk ved at man blir tilbudt alt fra ekte merkevareprodukter, til billige kinakopier av variabel kvalitet.

Det er likevel langt fra bare skrammel som selges gjennom Ebay. Den aller dyreste varen som har blitt solgt der, var en 405 fot lang luksusyacht til 168 millioner dollar. Den ble solgt til den russiske milliardæren Roman Abramovich i 2006.

På listen over andre kostbare gjenstander som har blitt solgt gjennom Ebay finner vi en privatjet til 4,9 millioner dollar, et baseballkort til 1,1 millioner dollar, Elvis Presleys piano til drøyt 375.000 dollar og et Magic The Gathering-kort til 250.000 dollar.