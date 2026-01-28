Tidligere Trump-rådgiver vil bygge gigantisk datasenter på Grønland

Mens Donald Trump ønsket å kjøpe Grønland blant annet av sikkerhetsmessige grunner, planlegger personer med tilknytning til den tidligere presidenten å bygge et enormt datasenter på verdens største øy.

Et datasenter som i så fall vil koste milliarder av dollar å realisere.

Det dreier seg om Drew Horn, som var seniorrådgiver for daværende visepresident Mike Pence i Trumps første presidentperiode. Sammen med en rekke tekniske partnere vil han investere i og bygge et datasenter i Kangerlussuaq-området i det sørvestlige Grønland.

Det forteller han til den amerikanske TV-kanalen CNBC.

Prosjektet befinner seg foreløpig i en tidlig utviklingsfase, og Horn understreker at de verken har tomt eller nødvendige godkjenninger ennå.

1,5 gigawatt i 2028

Ifølge Horn er Grønland det «perfekte stedet å bygge datasentre», og planen er å ha en kapasitet på 300 megawatt (MW) innen midten av 2027. Ved utgangen av 2028 er målet å utvide slik at kapasiteten øker til 1,5 gigawatt.

Behovet for datasentre har vokst enormt, men samtidig har motstanden økt i USA. Ifølge investeringsnettstedet PitchBook er datasenterprosjekter til en verdi av 64 milliarder kroner enten skrinlagt eller satt på pause i USA, blant annet på grunn av lokal motstand.

I tillegg krever slike prosjekter store arealer – noe Grønland kan tilby.

Det er god plass, og landets kalde klima gjør det ideelt, siden kjøling er avgjørende for driften av datasentre.

Flytende naturgass og vannkraftverk

Horn erkjenner at tilgangen på strøm, gitt prosjektets størrelse, er en utfordring.

Planen er at flytende naturgass skal fraktes til området med spesialbygde lektere for å holde driften i gang i 2027.

Etter hvert skal et vannkraftverk bygges for å forsyne anlegget fra og med 2028, ifølge Horn.

Utfordringer i vente

Noah Ramos, strateg i investeringsanalysefirmaet Alpine Macro, sier til CNBC at Horn og teamet hans må forvente utfordringer.

– Bygging i Arktis er kapitalintensivt; byggesesongene er korte, og varmen fra serverne kan smelte grunnen bygningen står på. Det krever spesialisert ingeniørarbeid, sier Ramos.

Signe Ravn-Højgaard, direktør i tenketanken Digital Infrastruktur, sa dessuten til KNR i desember at Grønland har utfordringer med for få sjøkabler. Hun utelukker likevel ikke at det etter hvert vil bli investert i datasentre – og dermed også i sjøkabler.

– Alle prognoser viser at vårt behov for data kommer til å øke kraftig, og derfor vil det globalt bli et økende behov for datasentre, sa hun til KNR.

