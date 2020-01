Tietoevry må punge ut etter etter gigantkræsj i skyen

Våren 2019 skulle IT-systemet Public 360 fra Tietoevry over i nettskyen. Det gikk veldig galt, og systemet krasjet for 11.000 saksbehandlere i offentlig forvaltning i en lengre periode. Til slutt så direktoratet Unit seg nødt til å ta affære, og krevde å holde tilbake penger, prisavslag og erstatning for fadesen. Det skriver Khrono.

– Vi har inngått et forlik om erstatning med Tietoevry, og ønsker ikke si noe om størrelsen på erstatningen, sier Units avdelingsdirektør Anders Reitan for innkjøp og anskaffelser til Khrono.

– Det har aldri vært lettere

«Unngå å bruke tid på å lete etter dokumenter på flere plattformer, og få tydelig oversikt over arbeidsflyten i organisasjonen. 360° lagrer alle prosjekt- eller saksdokumenter på ett sted, noe som gjør det lett å finne, dele og oppdatere informasjon. Det har aldri vært lettere å følge fremdriften.»

Slik beskriver Tietoevry saksbehandlingssystemet på egne hjemmesider. Men i et brev som ble sendt i september skrev direktoratet, som forvalter innkjøp av fellestjenester for kunnskapssektoren, at:

«Våre kunder har over en lang periode opplevd feilsituasjoner som skaper stor frustrasjon, betydelig merarbeid, forsinkelser og utilgjengelighet ift. de verktøy som er avtalt skal være tilgjengelige».

Flere forsøk på å rydde opp

Brevet var signert Unit-direktør Roar Olsen og avdelingsdirektør for innkjøp, Anders Hansteen Reitan.

De to underbygde påstandene med at Tietoevry i lenger tid hadde forsømt tjenesteleveransen på en måte som var i strid med avtalen, oppsummerer Khrono.

«Flere forsøk på å «rydde opp» og gjøre leveransen kontraktsmessig har så langt ikke gitt resultat for de ovennevnte feil og mangler».

«Dette gjelder både kvalitet på løsningen og brukerstøtte og feilhåndtering. Feil og mangler er løpende reklamert til Tieto så vel skriftlig som i møter over flere år», het det i brevet som ble sendt i september i fjor.

«Oppsiktsvekkende dårlig»

I brevet blir kvaliteten på leveransen beskrevet som «oppsiktsvekkende dårlig», ifølge Khrono.

Nedetiden påvirket blant annet all saksbehandlingen i Nokut – som har som oppgave å kvalitetssikre høyere utdanning og godkjenne opplæring av studenter i utlandet.

Ifølge Nokut skal de ha kastet bort over 1100 arbeidstimer. De har også brukt 140 000 kroner på konsulenter da problemene med Public 360 stod på som verst i sommerhalvåret 2019, skriver Khrono.

– Vi oppfatter at Tietoevry håndterte klagen profesjonelt. Vi opplever en vesentlig forbedring fra vinteren 2019, noe som tyder på at tiltak man satte inn virker. Det gjenstår fortsatt noen utfordringer, men ikke av samme karakter som i fjor.

– Virksomhetene har fått tilbake penger på to måter. Både ved direkte overføring fra leverandør og avkortning av faktura for tjenesten, sier avdelingsdirektør Reitan i Unit til Khrono.

Komplekst å gjøre Public 360 skybasert

Torben Kristensen er sjef for saksbehandlingssystemet Public 360 i Tietoevry.

Han skriver i en epost til Khrono at selskapet anerkjenner problemene Unit opplevde med saksbehandlingssystemet Public 360, og beskriver prosessen med å gjøre systemet skybasert som «kompleks».

– Sammen med Unit satte vi oss ned og gikk igjennom utfordringene. Vi laget en felles plan der vi prioriterte hvordan disse skulle løses.

– Det vil alltid oppstå utfordringer i kompliserte prosjekter ved overgangen til nye teknologiske løsninger. Dette løser vi gjennom kontinuerlige oppdateringer. I enkelte tilfeller, som hos Unit, må vi sammen med kunden lage en mer spesifikk plan, skriver Kristensen i eposten til Khrono.

Ifølge Khrono skal Kunsthøgskolen i Oslo, Nokut, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning ha opplevd kritiske problemer med leveransen.

Det skal også Det teologiske menighetsfakultet, Dronning Mauds Minne Høyskole, Veterinærinstituttet, NMBU, Samisk Høgskole og Universitetet i Sørøst-Norge.