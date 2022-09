En sjelden teknisk svikt ved IT-kjempens datasenter på Gjøvik har denne uken skapt trøbbel for flere kunder.

Den skuddsikre festningen er ellers kjent for ekstremt høy oppetid, faktisk opp mot 100 prosent, lød påstanden under vårt besøk noen år tilbake.

Applikasjoner og private nettskyer for omtrent 1700 kunder ble den gang driftet i fjellanlegget, som Telenor opprinnelig bygde til OL i 1994.

Uventet brudd

Kritiske tjenester lå nede store deler av gårsdagen, etter det Digi.no får opplyst. Den maritime industrigruppen Wilhelmsen er en av flere kunder som ble rammet.

– Vi ble berørt, sier en ordknapp kommunikasjonssjef Marius Steen. Wilhelmsen-gruppen går ikke nærmere inn på hvordan de opplevde problemene, men sier det har vært nær dialog med leverandøren og at saken nå er løst.

Ingen banktjenester ble berørt, ifølge Tietoevry. Hendelsen ble utløst i forbindelse med en feilslått oppgradering.

En anbefalt oppgradering av en Application Delivery Controller (lastbalanserer) forårsaket tirsdag kveld et uventet brudd. Det bekrefter Tietoevry på spørsmål fra Digi.

– Vi tok umiddelbart grep for å gjenopprette de berørte tjenestene, men for noen av systemene vedvarte nedetiden utover dagen i går, sier pressekontakt Renate Morken.

ADC er en enhet som typisk er plassert i datasenteret mellom brannmur og en eller flere applikasjons- eller webservere. Formålet er bedre ytelse og trafikkflyt.

Følges opp

Alle systemene var først oppe og friskmeldt ved 16-tiden onsdag ettermiddag. Det skulle tilsi rundt 20 timers nedetid.

Feilen er funnet og rettet. Alle de berørte skal være oppe igjen. Tietoevry forsikrer at de overvåker systemene nøye for å sikre at alt fungerer som det skal.

– Vi tar alle slike hendelser svært alvorlig og beklager ulempene dette har medført, sier Morken.

Hun forteller at det har vært løpende dialog med de berørte kundene gjennom hendelsen. I det videre arbeidet for å komme til bunns i det som skjedde, er Tietoevry i tett dialog med leverandøren av komponenten som sviktet.

– Vi jobber nå med leverandør av lastbalansereren for å få bekreftet årsaken til feilen og sikre at vi gjør det vi kan for å unngå lignende hendelser i fremtiden, forteller Renate Morken i Tietoevry.

Hvem som har levert den aktuelle lastbalansereren, det ønsker ikke selskapet å gå nærmere inn på.