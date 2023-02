Tiktok lover EU å ta grep om desinformasjon

Tiltakene kommer på etterspørsel fra EU, som i lengre tid har bedt Tiktok om å skjerpe sine rutiner for å hindre spredning av falske nyheter.

Rollen til statskontrollerte medier og falske nyheter om krigen i Ukraina har gjort behovet ekstra stort, ifølge EU, som også har styrket sine egne retningslinjer rundt desinformasjon de siste seks månedene.

Tiktok sa torsdag at de ville innføre nye sikkerhet- og faktasjekktiltak for å møte unionens krav.

– Selv om vi er stolte over å levere på det detaljnivået vi gjør nå, erkjenner vi at det gjenstår mer arbeid. De neste månedene skal vi investere i en rekke tiltak, skriver myndighetskontakt i Tiktok, Caroline Greer, i et blogginnlegg.