Tiktok tar Trump-forbud til retten

Trump-regjeringen anklager den populære videoappen Tiktok for å være en sikkerhetstrussel.

I takt med økt spenning mellom verdens to største økonomier, har president Trump hevdet at Tiktok kan bli brukt av Kina til å spore posisjonen til føderalt ansatte, innhente sensitiv informasjon som kan brukes til utpressing og drive bedriftsspionasje.

I august signerte Trump en presidentordre som ga amerikanere 45 dager til å gjøre slutt på alle forhandlinger med Bytedance. Det er denne ordren som nå tas til retten.

– For å sikre at rettsreglene ikke forkastes og at selskapet vårt og brukerne behandles rettferdig, har vi intet annet valg enn å utfordre ordren gjennom rettsvesenet, sier Tiktok i en uttalelse.

Tiktok har gjentatte ganger benektet at de skal være noen form for sikkerhetstrussel, og Xi Jinpings regjering kaller Trumps inngripen et politisk spill.