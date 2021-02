Xiaomi går rettens vei etter Trumps svartelisting av selskapet

I januar kom det frem at Trump-administrasjonen, ikke lenge før innsettelsen av den nye presidenten, benytter sine siste dager ved makten til å svarteliste en ny kinesisk elektronikkgigant – Xiaomi – i tillegg til å iverksette nye tiltak mot Huawei.

I likhet med Huawei har også Xiaomi ikke uventet bedyret sin uskyld, og som blant andre nyhetsbyrået TechCrunch rapporterer har selskapet nå valgt å ta rettslige skritt som følge av USAs svartelisting.

– Grunnlovsstridig

I dokumenter sendt til en distriktsrett i Washington hevder Xiaomi at Trump-administrasjonens avgjørelse både er grunnlovsstridig og ulovlig, og på bakgrunn av dette vil selskapet at avgjørelsen skal reverseres.

Den kinesiske mobilgiganten avviser også grunnlaget for avgjørelsen, påstanden om at selskapet skal ha tilknytning til det kinesiske militæret.

– Selskapet er ikke eid eller kontrollert av, eller på annen måte tilknyttet, den kinesiske staten eller militæret, ei heller er det eid eller kontrollert av en entitet tilknyttet forsvarsindustrien i Kina, heter det i dokumentet.

Xiaomi understreker at de er et børsnotert selskap med mange aksjonærer, og at 75 prosent av stemmerettighetene tilhører grunnleggerne Lei Jun og Bin Lin. Selskapet peker også på at en betydelig andel av aksjonærene er amerikanske – tre av de ti største eierne av vanlige aksjer skal være amerikanske investeringsselskaper.

Uopprettelig skade

Selskapet mener svartelistingen er grunnlovsstridig fordi den fratar Xiaomi dens frihet og eiendomsrett uten tilbørlig rettsprosess, inkludert selskapets tilgang til det amerikanske kapitalmarkedet og sine kontraktfestede forbindelser med aksjonærene.

Ifølge Xiaomi vil svartelistingen føre til umiddelbar og uopprettelig skade når restriksjonene trer i kraft, noe de etter planen skal gjøre den 15. mars i år.

Xiaomi var altså et av ni nye selskaper som nylig ble lagt til listen over det USAs forsvarsdepartement mener er selskaper med militær tilknytning.

Selskapene på denne listen, som man finner i sin helhet på forsvarsdepartements hjemmeside, er selskaper som opererer på amerikansk jord og som departementet mener er ledd i Kinas såkalte MCF-strategi (military-civil fusion). Denne innebærer blant annet å bruke teknologiske ressurser til en kraftig modernisering og opprustning av det kinesiske militæret, ifølge USA.

Aktørene som legges til listen er svartelistet i den betydning at amerikanske investorer må trekke seg ut av selskapene og avstå fra fremtidige investeringer i selskapene.