Tilbake i julen: Farlig skadevare har fått nye egenskaper og sprer seg lynraskt

Emotet er navnet på en skadevare som de siste årene har gjort massiv skade flere steder. Etter å ha vært borte fra radaren de siste månedene har den nå benyttet juletiden til å melde sin ankomst på nytt.

Sikkerhetsforskere rapporterer at Emotet for tiden spres til nye ofre i et heseblesende tempo. En talsperson hos sikkerhetsselskapet Proofpoint opplyste overfor nettstedet Threatpost at volumet i den pågående kampanjen ligger på et sted mellom 100.000 og 500.000 nye ofre per dag.

Flere funksjoner

Emotet-skadevaren har flere forskjellige funksjoner. Den er i stand til å hente inn informasjon, som blant annet sensitive personopplysninger, og bruker kontaktlister fra offerets e-post-kontoer til å spre tilsynelatende autentiske e-poster med ondsinnet innhold til flere ofre.

Programvaren brukes også i stor grad til å levere andre typer skadevare, for eksempel utpressingsvirus, og setter ondsinnede aktører i stand til å «leie» tilgang til systemer som er infiserte av Emotet-programvaren.

Innholdet i e-postene har en tendens til å være av dagsaktuell art for å fremstå som autentiske, som også var tilfellet i den seneste julekampanjen.

– Emotet retter seg mot en bred gruppe brukere på tvers av flere dusin land og mange språk. E-post-temaene er også varierte – noen genereres med stjålne data fra ofrene, mens andre bruker generiske maler som kan tilpasses aktuelle temaer. For eksempel inkluderer dagens kampanjer e-poster med juletema, skriver sikkerhetsselskapet Cofense.

Stor skade

Som både Cofense og Malwarebytes peker på har denne seneste varianten av Emotet den nye egenskapen at den leverer skadevaren via DLL-filer i stedet for EXE-filer, hvor brukeren ser en falsk feilmelding om at filen ikke kan åpnes.

Ifølge sikkerhetsselskapene kan dette være en taktikk som gjør det vanskeligere å mistenke infeksjon, siden brukeren får en forklaring på hvorfor innholdet i filen ikke vises og dermed mer sannsynlig ignorerer hele hendelsen mens Emotet kjører i bakgrunnen.

Skadevaren har tidligere gjort stor skade. For ganske nøyaktig ett år siden satte den for eksempel hele det offentlige IT-nettverket til den tyske byen Frankfurt ut av spill.

Den får hele tiden nye funksjoner, og i februar i år oppdaget sikkerhetsforskere en ny Emotet-modul som gjør det mulig for programvaren å hacke seg inn på wifi-nettverk, for på den måten å spre seg videre til enheter som er tilkoblet nettene.

I april meldte Microsoft om et Emotet-angrep som lammet IT-nettverket til et selskap i en hel uke som følge av at skadevaren tok i bruk mer og mer ressurser – så mye at internettilgangen ble overbelastet og datamaskiner endte med blåskjerm på grunn av overoppheting.