Tile er pioneren i markedet for sporingsbrikker. Nå oppgraderer de produktene

Tidlig neste år kommer sporingsbrikke-leverandøren Tile med en ny modell, nå med UWB – Ultra Wideband teknologi. Tile sier ikke mer enn at den vil dukke opp og at den vil koste rundt 100 kroner mer enn Pro. Men de lover at brikken kommer med en augmentet reality-funksjon, og det betyr vel at du kan bruke kameraet på mobilen og brikken overlagret slik at du kan «se» hvor den er.

Poenget med UBW er at telefoner med slik teknologi sørger for at iPhone og Samsung Galaxy av nyere modeller kan finne igjen ting med en mer nøyaktig plassering, ned på centimeters presisjonsnivå.

I 2022 kommer en ny versjon av Tile, som også har UWB. Da kan du bruke AR-teknologi til å finne ting via mobilkameraet. Foto: Tile

– Det at Apple og Samsung har kommet med sine egne brikker for gjenfinning er en fordel for oss. De validerer et marked vi har utviklet gjennom mange år og hvor vi har en lang rekke allianser. Det betyr at vi selger programvare til selskaper som Fitbit, Sennheiser, Scullcandy og mange andre som da blir en del av nettverket vårt. Vi har vokst 70 prosent de første åtte månedene i år, og veksten ser ikke ut til å avta, sier Peter Groom.

Stor rekkevidde

Groom forteller at Pro-modellen nå har en rekkevidde på 120 meter. De andre modellene, Mate, Slim og Sticker har fått rundt 75 meter rekkevidde, en økning fra rundt 60 meter på de to første og fra 47 meter på Sticker. Med en slik limt til fjernkontrollen blir den ikke borte, selv med barn i huset. De tre siste modellene har et innebygget batteri som varer i hele tre år. Da må man kjøpe en ny utgave. Pro-modellen har et utbyttbart knappcellebatteri som må skiftes årlig.

Produktoversikt med priser. Foto: Tile

Mange betaler for tjenesten

Tile er i ferd med å runde en halv million brukere på sin omfattende gjenfinningsapp som er med å styrke nettverket de bruker for å finne ting man har mistet utenfor nærområdet. Når du mister noe langt unna vil alle Tile-brukerne, også partnerne til Tile, fungere som speidere. Når de får Bluetooth-kontakt med brikken, sender de anonym informasjon om hvor den er.

De har også integrert Amazon Alexa og Google Assistant som gjør det til en kort stemmekommando å finne fjernkontrollen via smarte enheter i huset.