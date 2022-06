Tilløp til panikk etter at Internet Explorer ble avviklet

Som Digi.no omtalte tidligere denne uken, avviklet Microsoft onsdag det aller meste av støtten for Internet Explorer (IE) som en «selvstendig». Selve nettlesermotoren tilbys fortsatt som en del av operativsystemet og som en egen modus i Microsoft Edge.

I Norge har nok de aller fleste lagt Internet Explorer bak seg for lengst. Våre egne besøkstall for den siste måneden viser IE har blitt benyttet et tosifret antall ganger blant hundretusenvis av besøk.

I enkelte andre land er situasjonen en helt annen. En liten undersøkelse gjort av japanske Keyman's Net blant virksomheter i mars i år, viste at 49,1 prosent av respondentene oppga at de fortsatt bruker Internet Explorer, i alle fall i noen sammenhenger.

Utbredt prokrastinering

Selv om alt tyder på at de japanske IE-brukerne har vært klar over at levetiden til Internet Explorer har nærmet seg slutten, har de latt være å gjøre noe.

Nikkei Asia skriver blant annet om Computer Engineering & Consulting (CEC), et programvarehus i Tokyo som særlig har kunder innen offentlig sektor, finansinstitusjoner, produksjonsindustri og logistikk. Mange av disse har nettsteder og andre systemer som kun er kompatible med Internet Explorer.

En ikke navngitt leder i CEC i Nikkei Asia sier at han venter kaos blant prokrastinerende kunder i flere måneder framover. Disse håper at CEC kan gjøre noe slik at det ikke oppstår problemer.

Særlig offentlige tjenester

Ifølge Nikkei Asia er det en rekke offentlig og private, webbaserte tjenester i Japan som ikke fungerer uten Internet Explorer. Den elektroniske skattemeldingen skal være blant disse. Det samme gjelder Japan Pension Service. Enkelte andre tjenester skal i alle fall ha lovet å komme med støtte for andre nettlesere allerede denne uken.

Til Bloomberg sier Tetsutaro Uehara, en professor ved Ritsumeikan-universitetet i Kyoto at japanere elsker trygghet.

– Jo større virksomhet eller myndighet, desto mer motvillige er de til å flytte. Det største problemet, når det gjelder offentlige nettsteder, er at et bare er et begrenset antall leverandører som kan lage så store systemer, sier Uehara.

Situasjonen er ikke unik. Også da levetiden til Internet Explorer 6 var over, skal mange brukere i nettopp Japan, i tillegg til India, Kina og Sør-Korea, har opplevd noe av det samme ved at mange nettbanker og offentlige tjenester ikke støttet noe annet enn IE6.