Tim Berners-Lee auksjonerer bort den originale kildekoden til «WorldWideWeb»

I 1989 utviklet Tim Berners-Lee konseptene som ble til World Wide Web (WWW), informasjonssystemet som du bruker for å lese blant annet denne artikkelen. I årene som fulgte, 1990 til 1991, utviklet han den første implementeringen av de sentrale konseptene – språket HTML (Hypertext Markup Language) og protokollene HTTP (Hyper Transfer Protocol) og URI (Uniform Resource Identifier).

Den aller første nettleseren

Denne implementeringen var en programvareapplikasjon som Berners-Lee kalte for «WorldWideWeb». Han programmerte den i språket Objective C ved å bruke verktøyet Interface Builder på en NeXT-datamaskin som var designet av Steve Jobs, grunnleggeren av Apple.

Tim Berners-Lees oppfinnelse har satt enorme spor etter seg de siste tre tiårene, og det har lenge vært det viktigste bruksområdet for internett.

Nå er det mulig å kjøpe denne opprinnelige kildekoden som en form for unikt, digitalt verk. De rundt 10.000 linjene med kildekode – som skal være de originale, tidstemplede filene – er nemlig lagt ut til auksjon, sammen med en animasjon, en vektorgrafikkfil og et digitalt brev skrevet av Berners-Lee.

«Non-fungible token»

Som bevis på at dette er de originale filene utstyrt med NFT-er (Non-fungible token) – blokkjedebaserte verdier som sertifiserer at gjenstanden er unik.

Det kan finnes «uendelig» mange kopier av den digitale gjenstanden, men bare én med den unike NFT-en. Denne unikheten kan gi gjenstanden en verdi hos samlere – akkurat som et vanlig frimerke med en sjelden feiltrykk.

Kildekoden som nå auksjoneres ut, skal være den eneste signerte kopien av kildekoden til verdens første nettleser. Sånn sett så er gjenstanden helt unik.

Selv om slike NFT-er har vært et fenomen i store deler av forrige tiår, er det i siste året at etterspørselen etter slikt unikt, digitalt innhold virkelig har tatt av. I tillegg til digitale bilder, er blant annet musikk, filmplakater og gjenstander i dataspill blitt gitt ut som NFT-er. I praksis kan alt som er digitalt gjøres til en NFT.

Til veldedighet

Det er britiske Sotheby's som står for auksjonen. Til BBC News forteller auksjonshuset at Berners-Lee – omtalt som Sir Tim – og hans kone skal donere pengene til et veldedig formål. Auksjonen varer til den 30. juni.

Berners-Lee har aldri forsøkt å tjene penger direkte på oppfinnelsen sin. Weben er den dag i dag basert på åpne og royaltyfrie standarder. Berners-Lee og hans daværende arbeidsgiver, Cern, gjorde WWW til offentlig eiendom i 1993.