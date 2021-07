Nå skal Steve Jobs' originale jobbsøknad auksjoneres bort

Steve Jobs er uten tvil blant de mest ruvende skikkelsene i den moderne teknologihistorien, og det betyr også at han har etterlatt verdifulle samleobjekter gjennom årenes løp. Nå skal Jobs' første jobbsøknad auksjonere bort til høystbydende, rapporterer nyhetskanalen CNBC.

Jobbsøknaden, som ligger på denne siden, er lagt ut i både digital og fysisk versjon. Det høyeste budet på den fysiske utgaven er i skrivende stund på 16 000 dollar, cirka 144 000 kroner.

Tilbyr også NFT-utgave

Den digitale versjonen må man by på i den digitale valutaen ethereum og er en såkalt NFT (non-fungible token) – som er blokkjedebaserte verdier som sertifiserer eierskapet til gjenstanden og at gjenstanden er unik.

Det høyeste budet på NFT-versjonen ligger på rett over 1.000 dollar i ethereum i skrivende stund, så det er tydelig at denne er mindre populær enn den fysiske utgaven.

Årsaken til at auksjonshuset la ut begge var nettopp for å finne ut hvilken som var mest ettertraktet, og dette skal være den første auksjonen i sitt slag hvor en NFT og fysisk versjon auksjoneres bort samtidig.

Jobbsøknaden er håndskrevet og ble forfattet i 1973, samme året som Jobs sluttet som student ved Reed College i Portland i den amerikanske delstaten Oregon. Dette var året før han begynte å jobbe for selskapet Atari, hvor han traff Steve Wozniak, og sammen grunnla de Apple Computers i 1976.

– Unikt stykke historie

Selve søknaden er ganske sparsom. Jobs oppga kun datamaskin- og kalkulatorferdigheter som personlige ferdigheter, og som interesser noterte han seg elektronisk teknologi og arbeid rundt design.

– Dette er et unikt stykke historie fra det eksakte øyeblikket en drømmer endret verden. Det er et øyeblikksbilde fra hjernen til et fremtidig geni på et tidspunkt da ethvert lite avvik fra stien fremover ville ha betydd en veldig annerledes verden i dag, heter det i auksjonshusets markedsføringstekst.

Som CNBC peker på har Steve Jobs' jobbsøknad også tidligere blitt auksjonert bort. Det skjedde så nylig som i mars i år, og da lå det endelige budet på hele 162 000 britiske pund, cirka 1,9 millioner kroner.

Dette er den andre høyprofilerte, teknologirelaterte auksjonen på kort tid. I juni i år auksjonerte nemlig Tim Berners-Lee bort den originale kildekoden til «WorldWideWeb», og også i det tilfellet ble NFT-løsningen benyttet.