Tim Cook mener lovgivere glemmer personvern

På den internasjonale personvernskonferansen Global Privacy Summit kritiserte Apple-sjef Tim Cook myndighetene for å glemme personvern når de jobber med konkurranselover.

I talen, som ble sendt live på YouTube, trakk Apple-sjefen frem et eksempel på faren ved å la brukere installere apper som ikke kommer fra App-store ved å fortelle en historie om løsepengevirus-apper som imiterte smittesporing under pandemien, og understrekte at det ikke var Apple-enheter, et tydelig hint mot Android.

Ønsker å beskytte brukerne

På scenen sa Apple-sjefen at han ikke var mot konkurranselovgivning, så lenge den ikke går på bekostning av privatlivet, og det å tillate innstalleringer utenfor Apples egen app-store ville være en stor fare for Apples brukere.

– Apple tror på konkurranse og vi verdsetter høyt rollen konkurranse har for å drive innovasjon og pushe oss fremover, sa Cock på scenen.

– Lovgivere tar nå steg med konkurranse som begrunnelse som vil tvinge Apple å tillate apper som omgår app store, fortsatt Apple-sjefen:

– Det betyr at datasultne selskaper kan omgå våre regler og spore våre brukere mot sin vilje.

Inviterte myndighetene til dialog

For å beskytte både personvern og konkurranse inviterte Apple-sjefen lovgivere til å snakke med Apple for å implementere konkurranseregler som også beskytter personvernet til brukerne, og mente at lovgivere ikke legger personvern inn i regnestykket når de skriver lover som ikke direkte omhandler personvern.

Cook mente også at de ønsket det samme som de som jobber for konkurranse, og at sammen vil man kunne finne gode løsninger.

Talen kommer etter at blant annet EU i april i fjor kritiserte Apple for misbruk av markedsmakt via App-store og at EU i mars kom et steg nærmere med Digital Markeds Act (DMA) der det kreves alternative betalingsløsninger hos app-butikkene.