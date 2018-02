Tinder-klone solgt for 5,7 milliarder kroner. Mange norske investorer var inne på eiersiden

Kinas svar på sjekkeappen Tinder ble skapt i Sverige. I hvert fall ble grunnlaget lagt der.

En lang rekke nordmenn har satset penger på Tantan, som nå er avtalt solgt til det kinesiske teknologiselskapet Momo Inc. for 735 millioner dollar.

Det tilsvarer rundt 5,7 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Klone ble solskinnshistorie

Kjøperen er utgiveren av en sosial chatteapp med et par hundre millioner kinesiske brukere. Momo er notert på Nasdaq-børsen i New York med en markedsverdi på seks milliarder dollar.

– Tantan er en klone av Tinder. Etter noen hektiske uker er salget nå klart. Dette er en solskinnshistorie og et eventyr. Samtidig er det også litt vemodig, sier den norske forretningsmannen og investoren Tom Arne Thorsen til digi.no.

Han er styremedlem i P1’s Holding in Tantan Limited, som representerte 12,9 prosent av aksjene fordelt på drøyt 200 norske og svenske eiere.

Svensk-kinesisk gründerpar

Historien strekker seg mange år tilbake. Opprinnelig investerte de penger i det sosiale nettverket P1, som ble startet i 2007 av det svensk-kinesiske ekteparet Yu Wang og Sophia Pan.

Wangs familie flyttet til Sverige da han var sju år gammel. Han møtte sin vordende hustru og medgründer mens de begge studerte i Stockholm.

Senere flyttet gründerne hjem igjen til Kina, men paret som snakker flytende svensk hadde da rukket å etablere kontakt med sine skandinaviske investorer.

De første forsøkene på å lage kloner av Facebook og Instagram floppet. Tinder-kopien som kom i 2014 ble imidlertid raskt en suksess.

Paret eide om lag 17 prosent av eget selskap og tjener nærmere en milliard kroner på salget, ifølge den svenske avisen Dagens industri.

– Vannet ut 87 prosent

Tom A. Thorsen har vært med hele veien, men det han kaller en solskinnshistorie og morsom og lærerik reise har ikke gitt like god avkastning til alle aksjonærene. Det skyldes at aksjekursen har blitt utvannet gjennom fire emisjonsrunder.

– Rent investeringsmessig har det vært ganske bra for mange, men også ikke så bra for veldig mange. Grunnen er at når vi gikk inn var det på vesentlig lavere nivåer, men når du ender opp med 87 prosent utvanning, så gjør det noe med snittkursen. Med rund hånd kan man si at de fleste har kanskje fått 20 – 30 prosent avkastning. De som har vært med helt tilbake for 9 år siden har nok i beste fall ganget opp et par ganger, men de er det ikke så mange av, sier han.

Og aksjonærer som har handlet Tantan-aksjer de siste månedene, de får ifølge Thorsen kanskje bare igjen pengene sine uten gevinst.

Selv mener han at Tantan er solgt billig, og skulle gjerne sett et annet utfall. Egentlig hadde investoren håpet at sjekkeappen ville endt opp som eget børsnotert selskap i USA.

– Vi hadde en minoritetspost og hadde ikke noe valg. De store har tatt en vurdering på om salg er riktig eller ikke, men jeg synes prisingen er lav, sier Thorsen.

Vokser kraftig

Tantan kan lastes ned også her til lands, men er lite kjent i Norge. Det er i Kina at langt på vei de fleste brukerne befinner seg.

– Appen kan brukes i hele verden, men er selvfølgelig størst i Kina. Der er det rundt 6,5 millioner aktive brukere daglig, pluss-minus 20 millioner aktive brukere i måneden og rett i underkant av 80 millioner registrerte kontoer, forteller Thorsen.

Den siste tiden har appen vokst med opptil 250.000 nye brukere hver dag. Ved inngangen til året startet selskapet også med en betalingsfunksjon for første gang. Det har fungert så godt at frykten for å bli slukt begynte å melde seg, noe som viste seg å stemme.

Med langt større Mono Inc som eier, en plattform med enda større brukerbase, er nå alt duket for enda sterkere vekst for Tantan, tror Thorsen.