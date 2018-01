To år etter HP-skilsmissen: – Det har gått over all forventing

PALO ALTO (digi.no): På det meste hadde Hewlett Packard mer enn 500 ansatte i Norge. Da selskapet ble delt i to for to og et halvt år siden, var det 320. Av disse gikk 50 til HP Norge og resterende bemanning til Hewlett Packard Enterprise (Hewlett Packard Norge AS). Begge lokalisert på Fornebu.