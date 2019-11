To kommuner har lagt ned forbud mot 22.500 datamaskiner fra Acer

Alle skolelever i Bergen som benytter Acer ChromeBook Spin blir bedt om å legge igjen datamaskinene på skolen etter at en skolePC tok fyr i Sandnes kommune.

Sandnes kommune la ned forbud mot å ta med seg maskinene hjem i forrige uke.

Bergen kommune har 4 500 maskiner av modellen som tok fyr, mens Sandnes har 18 000 maskiner.

– Vi gjør dette som et sikkerhetstiltak og vil komme tilbake med ny informasjon straks det foreligger. Vi er innforstått med at dette får uheldige konsekvenser for elevene og skolene, men vi forventer at dette avklares raskt, sier direktør Marius Arnason Bøe for Etat for skole i Bergen kommune i en pressemelding.

Begge kommunene er i dialog med leverandøren for å komme til bunns i hendelsen.

Spin 11 ble lansert i 2017 og er en modell som skal være spesielt tilpasset den tøffe behandlingen i skolen.

Acer Chromebook Spin 11 Skjerm: 11,6" HD IPS LCD (touch), Corning Antimicrobial Gorilla Glass

Prosessor: Intel Celeron N3450 eller N3350

Systemminne (RAM): 4/8 GB (LPDDR4)

Lagring: 32/64 GB (eMMC flash)

Trådløst: 2x2 MIMO 802.11ac wifi, Bluetooth 4.2

Tilkoblinger: 2 x USB 3.1 Type-C, DisplayPort over USB-C, 2 x USB 3.0 Type-A. MicroSD-kortleser.

Operativsystem: ChromeOS

Størrelse: 296 x 206 x 20,5 mm

Vekt: 1,4 kilo

Maskinene har en såkalt MIL-STD 810G-sertifisering – som er en amerikansk, militær standard for produkter som skal tåle en ekstra trøkk.

Ifølge Acer skal maskinen tåle å falle ned fra høyder på opptil 122 centimeter, takket være forsterket kabinett og støtdempende gummi rundt tastaturet.

Chromebook Spin 11 har en skjerm som kan vris helt rundt, derav navnet «Spin». Du kan for eksempel vri skjermen rundt til baksiden, og på den måten bruke Chromebooken som et slags nettbrett, skrev digi.no da vi omtalte maskinen i 2017.

digi.no oppdaterer saken.