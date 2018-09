To minutter etter installasjonen er ferdig, går Microsoft i gang med å installere bloatware

To minutter etter at du har startet opp en helt fersk versjon av Windows 10, går Microsoft i gang med å installere seks «bloatware»–applikasjoner – eller på godt norsk gjøkeprogramvare. Candy crush, Spotify og Disney magic kingdom er blant programmene som blir installert.

Problematikken er aktuell på både versjonen ment for hjemmebruk og den som er ment å brukes profesjonelt.

Dukker opp igjen, selv om du avslutter

– Ingen av disse programmene burde være der etter en ny installasjon av Windows 10, men like fullt dukker de opp hver eneste gang, skriver Zac Bowden for Windowscentral.

Selv om du kansellerer nedlastningen og den påfølgende installasjonen av gjøkeprogramvaren, vil programvaren dukke opp i operativsystemet ditt etter en viss stund, uten at brukeren får beskjed om det.

Den eneste måten å blitt kvitt den uønskede programvaren på er å la de få lov til å installeres, for så å fjerne de manuelt etterpå.

– Dette er ikke spesielt brukervennlig, Microsoft, konstaterer den amerikanske skribenten.

Før var det ikke et problem

Bowden skriver videre at dette er et nytt problem.

På Windows 7 kunne man anse en fersk Windows-installasjon som ren – dermed var det heller ikke mulig å finne programvare utviklet av tredjeparter på en ny installasjon av det forrige operativsystemet.

– Jeg håper Microsoft er oppmerksomme på denne forferdelige brukeropplevelsen, og at de gjør endringer slik at programmer som ikke er Microsoft-utviklet ikke automatisk installeres på en «ren» installasjon. Det sikrer en mye bedre brukeropplevelse for de som ofte må utføre denne typen installasjoner, argumenterer teknologiskribenten.

Å installere 40 Windows 10–maskiner samtidig, kan også være en liten fornøyelse.

Skrur opp prisene i oktober

I begynnelsen av august varslet Microsoft at de skrur opp prisene på programvare som blir installert lokalt. Office og en rekke serverprodukter blir ti prosent dyrere fra 1. oktober. Dette inkluderer blant annet Windows Server, Exchange, Sharepoint Server og Project Server.

Prisene vil stige tilsvarende for brukslisenser eller det Microsoft kaller bedrifts CAL (client access licencing) og kjerne CAL, ifølge kunngjøringen.

Slike pakker med brukslisenser ventes å stige med mellom ti og 30 prosent, hvis vi skal tro analytikeren Wes Miller i selskapet Directions on Microsoft.

– Dårlig nytt

Det blir også varslet flere endringer i volumlisensiering for bedriftskunder og myndigheter.

Mest berørt blir kunder som ennå ikke har gått over til lisenser per bruker, og fremdeles kjøper lisenser per enhet, skriver nettstedet CIO Dive.

– Dette er dårlig nytt for bedriftskundene, og særlig de med en brukerbase som teller færre enn 2500. Slike kunder må nå kjøpe lisens for hele virksomheten for å oppnå rabatt, sier direktør Louis Pellegrino i rådgivningsselskapet Information Services Group (ISG) til ComputerSweden.