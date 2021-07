To personer tapte millionbeløp i kryptosvindel

Innlandet politidistrikt advarer mot kryptosvindel etter at to personer tapte millionbeløp på investeringer via useriøse aktører.

Personene tapte henholdsvis 2,2 og 1,8 millioner kroner. Pengene er trolig tapt for godt.

– Vårt viktigste råd er at man ikke investerer penger via lenker på e-post, Facebook eller andre sosiale medier, sier politiførstebetjent Knut Johannson Ødegaard.

Ifølge politiet kan svindelen eksempelvis starte med en Facebook-annonse som lover god gevinst på investeringen. Deretter oppgir man kontaktinformasjon for å bli kontaktet av svindlerne.

– I øyeblikket man har overført penger, har man mistet kontrollen over dem, advarer politiet.

Politiet råder folk til aldri å oppgi personlige passord eller BankID til noen, heller ikke familie eller politi. Man rådes også til aldri å investere i kryptovaluta via annonser i sosiale medier eller på e-post.