To svært alvorlige sårbarheter åpner for fjernangrep via Photoshop

Adobe kom tirsdag 21.8. med sikkerhetsoppdateringer til Photoshop CC 2017 og 2018 for både Windows og MacOS.

Oppdateringene fjerner to alvorlige sårbarheter som begge gjør det mulig for en angriper å utføre et fjernangrep mot systemet som Photoshop kjøres på.

Adobe har oppgitt få detaljer om sårbarhetene, men det er klart at de åpner for kjøring av vilkårlig kode med samme privilegier som den innloggede brukeren.

Sårbarhetene skal skyldes korrumpering av minnet og kan trolig utnyttes ved hjelp av spesielt komponerte bildefiler som en bruker kan laste inn i Photoshop.

