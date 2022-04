Tok tilbake all IT-drift etter Atea-problemene: – For oss har outsourcing gått ut på dato Trondheim kommune har sanksjonert økonomisk mot Atea siden 2019: – Når vi bruker så store beløp, må vi sørge for at tjenestene blir levert, sier IT-sjefen.

Bjørn Villa mener de har fått et sikrere driftsmiljø og mer fornøyde brukere etter at kommunen tok over driften selv. – Vi har færre feil og bedre sikkerhet, sier han. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan