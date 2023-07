Tomra ber ansatte jobbe hjemme etter dataangrepet

– De store kontorene er koblet fra nett, og ansatte er bedt om å jobbe hjemmefra, skriver selskapet i en børsmelding.

Angrepet, som ble oppdaget søndag morgen, rammet direkte flere av selskapets datasystemer.

Tomra har koblet fra flere systemer for å begrense angrepet, men selskapet skriver at et begrenset antall eldre panteautomater i Europa og Asia er satt ut av spill som følge av angrepet.

Tomra leverer pantesystemer for drikkevareemballasje til norske butikker.

Mandag publiserte selskapet en børsmelding der de opplyste at de var blitt utsatt for et omfattende angrep som direkte påvirker flere av selskapetes datasystemer.

Begrenser funksjonalitet

Leder for investorrelasjoner i selskapet, Daniel Sundahl, sa til Digi at det er vesentlig risiko for at en del pantemaskiner i norske butikker vil ha ustabil oppetid de kommende dagene.

Selskapet skriver i oppdateringen tirsdag at panteautomatene deres er fra ulike generasjoner. I Europa og Asia jobber flertallet i offline-modus, mens et begrenset antall gamle automater er ikke lenger er i drift. Automatene i Australia og Nord-Amerika forblir online og fullt tilkoblet, skriver selskapet.

Det norske selskapet har virksomhet i over 100 land, med panteautomater, sorteringsmaskiner for gjenvinning og matsorteringsmaskiner. Panteautomater har de i omtrent 40 land.

Sorteringsmaskinene for gjenvinning og matsorteringsmaskinene fungerer, men med noe begrenset funksjonalitet, skriver de i oppdateringen.

– Ikke i kontakt med angriperne

Selskapet skriver videre at deres primære mål er å fortsette å levere tjenester til kunder og redusere virkningen angrepet har på dem. Angrepet har foreløpig begrenset innvirkning på kundevirksomheten, skriver selskapet, da de fleste av Tomras digitale tjenester er designet for å operere offline i en viss tid. Men det kan være redusert funksjonalitet, skriver de.

Et team jobber med å etablere midlertidige løsninger for alle digitale systemer for å støtte å holde kundeløsninger operative over tid, skriver de.

– Vi har ikke mottatt noen henvendelse fra de som står bak angrepet, skriver selskapet, som understreker at de vil være åpne med alle interessenter og gi ut oppdateringer om angrepet når de har mer å dele.

Selskapet har foreløpig ikke gått ut med hva slags type angrep det er snakk om.