Toppanalytiker: Apple lanserer ny Macbook Pro med egen CPU i år

Analytiker Ming-Chi Kuo mener Apple kommer til å lansere en ny Macbook Pro med Apples egen prosessor i løpet av året. Det skriver CNBC.

– Apple kommer til å lansere nye Macbook pro-modeller i løpet av fjerde kvartal 2020. Vi antar at dette inkluderer 13.3 tommers Macbook Pro, den nye Macbook Air og at de nye 14- og 16 tommers Macbook Pro-modellene vil bli lansert innen andre eller tredje kvartal 2021, skriver toppanalytikeren i Internal Securites i et notat.

WWDC

23. juni annonserte IT-giganten at de ville gå over til å kjøre en felles CPU-arkitektur, og dermed gå bort fra x86 baserte Intel-prosessorer.

Nyheten ble sluppet på Apples utviklerkonferanse WWDC. Selskapet sa da at de i løpet av en toårsperiode vil gå over til Arm-baserte prosessorer for alle sine Mac-produkter.

Den første Arm-baserte Apple-prosessoren for Mac har fått navnet A12Z Bionic, og er en variant av prosessorene som brukes i Ipad og Iphone – men optimalisert for Mac.

Apple har ikke gått ut med detaljerte tekniske detaljer om prosessorene, men la i sin presentasjon vekt på at de skal ha høy ytelse og lavt strømforbruk.

Utviklerpakke

Allerede nå kan programvareutviklere søke om å få kjøpe en utviklerpakke bestående av en Mac mini med en Apple A12Z Bionic-prosessor, 16 GB RAM og 512 GB SSD.

Pakken er en del av utviklerprogrammet «Universal App Quick Start Program», og gir tilgang til dokumentasjon, betaversjoner av et kommende Arm-basert Mac OS-operativsystem og en versjon av utviklerverktøyet Xcode 12 tilpasset den nye prosessoren.

Dette er ikke første gangen Apple bytter CPU-arkitektur. I 2005 byttet selskapet fra PowerPC til Intel-baserte Mac-er.

Ifølge Apple skal det være ganske enkelt for utviklere å konvertere x86-apper til å bli native-apper som kjører på de nye prosessorene.