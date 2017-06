Topplederne i Evry kan vente seg heftige bonuser når selskapet går på børs: – Dette oppfattes som grådig

Hvis alt går etter planen med børsnoteringen for Evry 21. juni vanker det en heftig bonus for blant annet finansdirektør Henrik Schibler. Det skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge prospektdokumentet har Schibler rett på å få utbetalt 17 millioner kroner ved en vellykket notering på Oslo Børs.

56 prosent utbetales kontant

– Bonusen er knyttet til børsnotering av aksjene i Evry uten ytterligere kvalifiseringskrav til noteringen, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til DN.

Over halvparten vil utbetales kontant, mens 44 prosent av bonusen vil komme i form av aksjer.

Schibler må sitte på eierandelene i rundt to år før han kan selge seg ut av selskapet.

digi.no har tidligere skrevet at det norske IT-selskapet prises til mellom 11,5 og 13,6 milliarder kroner i forbindelse med noteringen.

Ivroth kan få 209 millioner

DN skriver videre at konsernsjef Björn Ivroth også får en solid klapp på skulderen. Svensken kan innkassere aksjer for mellom 156–209 millioner kroner, avhengig av kursen ved børsnoteringen.

Også strategidirektør Björn Martinsson i IT-giganten vil nyte av godt av gildet hvis tickeren «EVRY» blir en realitet.

Han vil få mellom 4,5 og 7,1 millioner kroner ved vellykket notering, skriver Dagens Næringsliv. Totalt vil nåværende og tidligere lederne i det norske IT-konsernet motta 17,1 millioner Evry-aksjer hvis de velger å ta hele utbyttet som eierandeler.

Det tilsvarer verdier for rundt 600 millioner kroner, melder den norske finansavisen.

Ingen ting til overs for bonusene

Klubbleder og hovedtillitsvalgt John Christian Hanssen for El & It-forbundets medlemmer hos Evry synes ikke noe om at toppledelsen skor seg godt på børsnoteringen. – Det oppfattes som grådig, sier han til digi.no. Foto: El&It-forbundet

Klubbleder og hovedtillitsvalgt John Christian Hanssen for El & It-forbundets medlemmer i Evry synes ikke noe om de store bonusene til toppledelsen.

– Dette er selvfølgelig et valg selskapet Evry har full rett til å gjøre, men jeg synes det oppfattes som grådig og uheldig når beløpene blir veldig store, sier han til digi.no.

Hanssen påpeker at selskapet hadde en driftsmargin på over ti prosent første kvartal 2017.

Allikevel landet årets lønnsoppgjør på bare 2,4 prosent.

– Ledelsen bør selvfølgelig få belønning for å styre riktig, men jeg synes dette blir skjevt fordelt. I utgangspunktet er det de ansatte som skaper verdiene, ikke bare ledelsen. Det får bli opp til de ansatte å avgjøre om dette er positivt eller negativt for arbeidsmiljøet i en bedrift hvor man i lang tid har slanket bemanningen for å holde bedre lønnsomheten, kommenterer han.

Geir Remman er kommunikasjonsdirektør i Evry. Foto: Pressefoto

Tatt av børs i 2015

Evry ble tatt av børs i 2015 da Apax-konsernet kjøpte den norske IT-giganten. Det gjorde at det utenlandske investeringsfondet fikk en eierandel på 88 prosent.

Apax slukte selskapet for det som i ettertid fremstår som en svært gunstig pris på 3,4 milliarder kroner i 2015. Investeringsfondet betalte altså rundt 16 kroner aksjen ved oppkjøpet.

Prisingen av transaksjonen ventes å finne sted 20. juni, med påfølgende notering 21. juni under tickeren «EVRY». Det forutsetter at alle godkjennelser kommer i havn.

– Viktig å skille mellom lønn og aksjer

Tidligere i år skrev Finansavisen at Evry er verdt opptil fem ganger så mye når selskapet igjen skal tilbake på børsen.

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman sier til digi.no at bonusene er en del av et aksjeprogram.

Videre påpeker han at det er viktig å skille mellom lønn og aksjer.Når det kommer til årets lønnsopprør sier kommunikasjonsdirektøren følgende:

– Evry kom til enighet med alle fagforeningene i årets opprør. 2,4 prosent er i tråd med resten av markedet. Utover det har vi ingen kommentar.