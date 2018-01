Torstein Mauseth, Penetration Tester & Incident Responder hos Netsecurity i Kristansand, er foreløpig blant de ni beste i Master of Security-konkurransen som digi.no er med på å arrangere. (Foto: Privat.)

INTERVJU: MASTER OF CYBER SECURITY Torstein er blant de ni beste i Master of Cyber Security 2018: – IT-sikkerhet er som et spill