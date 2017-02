Toshiba går på gigantsmell: Eksperter frykter at dette kan være kroken på døra

Aksjekursen stupte med ti prosent da elektronikkprodusenten Toshiba ikke la frem sin kvartalsrapport til forventet tid natt til tirsdag. Toshiba skriver nå ned verdien av selskapet med 52,6 milliarder norske kroner. Det skriver Reuters.

Dermed er all egenkapital tapt, og det varsles om et underskudd på 28,8 milliarder kroner for regnskapsåret 2016.

Årsaken skal være at kjernekraftvirksomheten i USA har kostet mer enn den har smakt for den japanske innovatøren.

Blodrøde tall

Samtidig som de blodrøde tallene ble kjent, opplyser styreleder Shigenori Shiga at han velger å trekke seg.

Shiga tar også på seg ansvaret for tapet, og forlater selskapet helt til sommeren.

Shiga ble utnevnt som styreleder i Toshiba på vårparten i fjor. Hans ansvar ble da beskrevet som «i hovedsak å gjenoppbygge selskapets tillit gjennom ekstern virksomhet», skriver E24.

Kan være slutten på Japans fremste teknogigant

Toshiba kom på banen allerede 1875, og har i en lang periode vært en av verdens fremste utviklere av ny teknologi.

Selskapet har 167 000 ansatte og skal ha mye av æren for Japans moderne og kraftige økonomi.

Ifølge E24 har de elendige nyhetene fått flere til å spekulere i om et av Japans mest kjente merkevarer nå kan være ferdig for alltid.

– Utsettelsen viser at selskapet er i kaos, sa Makoto Kikuchi hos Myojo Asset Management til CNBC da det ble kjent at offentliggjøringen av regnskapet ble utsatt.