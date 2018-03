Toshiba slipper Windows-PC i brilleformat

Smartbriller har ennå ikke tatt av på forbrukermarkedet, men har derimot begynt å gjøre seg gjeldende på bedriftsmarkedet. Nå har japanske Toshiba dratt sløret av et nytt smartbrille-konsept som de mener har stort potensiale innen effektivisering av arbeidslivet.

Toshiba AR100 er navnet på de nye brillene, som bruker det Toshiba kaller «assisted reality»-teknologi. Brillene er imidlertid bare halve produktet. De er nemlig designet for å fungere sammen med en liten PC som Toshiba lanserte allerede i fjor, kalt dynaEdge DE-100.

Dette er en trådløs, kompakt Windows 10-PC som får plass i lommen og som har nok kraft til å ta seg av mange av de viktigste Windows-oppgavene.

Foto: Toshiba

Mange bruksområder

Sammen gir de to komponentene arbeidere en slags Windows-PC i brilleformat, som for eksempel kan benyttes til å gi arbeiderne enkel tilgang til relevant informasjon og instruksjoner til å utføre bestemte oppgaver i sanntid via en innebygget skjerm. Ved å ha PC-en «på seg» har man også hendene frie.

Brillene har også innebygget kamera som kan benyttes til å strømme video til eksterne parter som befinner seg andre steder, slik at man på den måten kan legge til rette for interaksjon med kolleger i sanntid. I tillegg til kamera og skjerm er produktet også utstyrt med mikrofon, høyttalere og en berøringsflate som brukes til kommandoer.

Produktet skal leveres sammen med en programvareplattform som gjør det mulig å tilpasse løsninger basert på behovene til hver enkelt bedrift. Hensikten med konseptet er ifølge Toshiba å heve produktiviteten på arbeidsplassen, bistå i opplæring og sette folk i stand til å utføre oppgaver uten mye forhåndskunnskaper.

Pakken med brillene og mini-PC-en skal ifølge Toshiba bli tilgjengelig i Europa i løpet av andre kvartal i år, men nøyaktig pris og slipptidspunkt er ennå ikke kjent. Mer informasjon kan du finne på produktsiden, og se også presentasjonsvideoen under.