Tre mobilmerker dominerer i Norge

Telenor har oppsummert salget av mobiler i Telenorbutikken og på eget nettsted i fjor. Ut fra dette har de laget ei liste over de ti mest solgte mobilene i 2019 (lanseringsår i parantes):

1. Iphone XS (2018)

2. Iphone XR (2018)

3.Samsung Galaxy S10+ (2019)

4. Iphone 11 Pro (2019)

5. Iphone XS Max (2018)

6. Iphone 11 Pro Max (2019)

7. Iphone 11 (2019)

8. Iphone 8 (2017)

9. Huawei P30 Pro (2019)10. Samsung Galaxy S10 (2019)

Ti på topp hos Telia

Hos Telia ser topp ti-lista for 2019 slik ut:

1. Samsung Galaxy S10+

2. Apple iPhone 11 Pro Max

3. Apple iPhone XS Max

4. Apple iPhone XR

5. Apple iPhone XS

6. Apple iPhone 11 Pro

7. Apple iPhone 11

8. Apple iPhone 8

9. Samsung Galaxy S10

10. Apple iPhone 8 Plus

Lista er rangert etter salgsvolum og baserer seg på salget i 55 Telia-butikker, på Telia.no og gjennom kundesenteret.

Telias utsalgssteder hadde Apple Iphone XS Max på topp tre måneder og nest øverst tre måneder i første halvår 2019. I andre halvår lå Apple på topp i alle måneder unntatt juli, da med Iphone XR og nykommeren Iphone 11, bortsett fra i desember da Iphone Pro Max var tilbake på topp. Totalt lå Apples mobiler på topp åtte av tolv måneder.

Samsung toppet Telia-lista tre av de elleve første månedene i fjor, med Galaxy S10+, mens Huawei P30 Pro var mest solgt i én måned, april.

Solgte mest i desember

Dominansen til Samsung og Apple ble tydeligst i de tre månedene august, september og desember, da kun de to produsentene var å finne på Telias lister. Hvordan salget var hos Telenor, kjenner vi ikke i like stor detalj.

På Telias toppselgerliste for hele 2019 ligger Samsung S10+ på topp. I en pressemelding skriver Telia at den ble lansert i februar 2019 og er modellen som har solgt mest gjennom hele året. Men den er en ensom svale på toppen fra Samsung, for de neste syv plassene er det Apple som tar.

– Majoriteten av telefonene, nesten 70 prosent, ble solgt med Svitsj, forteller Håkon Lofthus, kommersiell direktør for Telia Privat.

Svitsj er Telias avbetalingsordning, som inkluderer forsikring og mulighet til å bytte til ny mobil etter 12 måneder. Telenor med Swap og Ice med Mobilbytte er liknende ordninger.

– Vi ser også at desember måned 2019 er den måneden med flest solgte telefoner i Telia – tett fulgt av november. Ellers er wearables-kategorien (klokker og treningsbånd) den kategorien som øker mest. Wearables-kategorien mer enn doblet seg i 2019 sammenlignet med 2018, sier han.

Kvalitetsbevisste kunder

I en pressemelding fra Telenor sier mobildirektør i Telenor Norge, Ric Brown, at listen over salget i 2019 bekrefter at nordmenn er kvalitetsbevisste og storbrukere av tjenestene mobiltelefonene gir.

– Med 5G-lansering i år blir det spennende å se hvordan listen ser ut ved neste årsskifte, sier Brown.

Spenningen for mobiloperatørene blir også i hvor stor grad nordmenn vil være villige til å bytte til 5G-mobiler når mobiltelefonene folk flest har i lomma er relativt nye toppmodeller allerede.

På den ene siden er det sannsynligvis helt greit for operatørene å ikke ha det helt store antallet 5G-mobiler i nettverkene ved oppstarten utover året. Normalt sett tar det litt tid å finjustere en ny mobilnettgenerasjon før alt sitter som det skal. Da er det nok greit å ikke ha alt for mange kunder å irritere i overgangen, men når de er klare er det god grunn til å forvente kampanjer for 5G-mobiler utover året.