Blackberry-mobilene har såvidt holdt seg i live – men nå er det snart helt slutt

Blackberry var en gang et yndet mobilmerke blant sikkerhetsorienterte kunder i næringslivet, men siden har mobilene mer eller mindre forsvunnet fra markedet. Nå er vi nær den endelige slutten for merket, melder blant andre Ars Technica.

I en Twitter-melding kunngjøres det nå at TCL Communication vil avslutte salget av mobiler som bærer Blackberry-merket fra 31. august i år.

Overtok produksjonen

TCL Communication er selskapet som overtok produksjonen av Blackberry-mobiler via en lisensieringsavtale, etter at Blackberry i forbindelse med en kvartalstall-presentasjon i 2016 kunngjorde at de ikke lenger ville produsere mobilene selv.

Lisensavtalen utgår på dato den 31. august, og som TCL skriver har selskapet etter denne datoen ikke lenger rettigheter til å designe, produsere eller selge Blackberry-merkede mobiltelefoner.

Selskapet skal imidlertid fortsette å støtte eksisterende mobiltelefoner i ytterligere to år, altså frem til 31. august 2022. Støtten inkluderer kundeservice og garantier, opplyser TCL Communication.

Hadde 20 prosent av markedet

TCL er mest kjent for sin Key-serie av Blackberry-mobiler, som startet med lanseringen av Keyone i 2017. Denne modellen skilte seg ut ved sitt fysiske tastatur, ala det Blackberry opprinnelig var kjent for. Keyone ble fulgt av Key2, Key2 LE og Blackberry Motion – sistnevnte med heldekkende berøringsskjerm.

Blackberry var en gang en stor aktør på mobilmarkedet. Som tallene hos Statista viser hadde produsenten en global markedsandel på over 20 prosent i 2009, som til sammenligning tilsvarer markedsandelen som Samsung sitter på i dag.

Etter 2009 gikk det imidlertid bratt nedover på grunn av den sterke konkurransen fra IOS og Android, og i 2016 hadde markedsandelen til Blackberry nådd 0,0 prosent.

Selskapet Blackberry Limited fortsetter imidlertid å eksistere, og spesialiserer seg på programvare og tjenester knyttet til sikkerhet innen «tingenes internett»-løsninger.