Signicat melder tirsdag at de har kjøpt alle aksjene i det britiske antisvindelselskapet Sphonic. Dette er det femte oppkjøpet til det Trondheim-baserte digital identitet-selskapet i løpet av de siste tre årene, og det tredje oppkjøpet i løpet av det siste året.

Det norske mobilsikkerhetsselskapet Encap, E-signeringsselskapet Dokobit fra Litauen, og spanske Electronic IDentification, som blant annet driver med elektronisk identifikasjon via videostreaming, er de siste selskapene som er kjøpt opp, før Sphonic.

Signicat har utviklet identitetssikrings- og autentiseringssystemer, som gjør kundene i stand til å koble seg til rundt 30 elektroniske ID-løsninger i Europa, og Sphonic-oppkjøpet vil gi Signicats bedriftskunder tilgang til produkter som skal verifisere at kundene deres er dem de utgir seg for å være, gjennom blant annet kredittsjekker, økonomisjekker, compliance-sjekker og andre risikovurderings- og anti-hvitvaskingsløsninger.

Regner med flere oppkjøp

Signicat oppgir ikke hva de har betalt for aksjene i Sphonic, og informasjonssjef Katinka Forbord sier at selskapet heller ikke vil gå ut med hvor mye de har brukt på oppkjøp de siste årene.

Hun forteller imidlertid at Signicat har gode finansielle muskler etter at de ble kjøpt opp av den private equity-investoren Nordic Capital i 2019, og regner med at de vil gjøre flere oppkjøp i tiden framover.

– Vi er alltid på utkikk etter komplementær teknologi, og ser etter bedrifter med spennende løsninger og vekstpotensial som kan implementeres i vår plattform.

I Norge er Bank ID nesten enerådende i digital ID-markedet med mer enn 90 prosent markedsandel, og slik er det med de nasjonale elektronisk ID-løsningene i de andre nordiske landene også. I resten av Europa er det imidlertid et mye mer fragmentert marked med mange ulike aktører og løsninger.

En undersøkelse Signicat har fått gjennomført viste at bedrifter i mange tilfeller lar være å bli kunder fordi onboardings-prosessene er for kompliserte. For signicat er det derfor nyttig å få tilgang til Sphonics API som gir kundene felles tilgang til tredjepartsløsninger fra 95 data- og teknologileverandører.

Avslører svindelforsøk

Sphonics hovedprodukt, Workflow Manager, gjør det mulig for kundene å tilpasse, automatisere og administrere arbeidsflyter for innrullering av kunder, og overvåking og avsløring av forsøk på svindel og hvitvasking.

Sphonic har blant annet lansert en løsning for sanntidsovervåking av transaksjoner for å forhindre slik økonomisk kriminalitet.

– Nå som digital svindel øker over hele verden, har det blitt viktigere å kunne være sikker på at kundene dine er dem de utgir seg for å være. Med Sphonics ledende profesjonelle team og dataorkestrerings- og beslutningsplattform, vil vi kunne tilby en større bredde av onboarding-tjenester, med svært fleksible risiko- og compliance-løsninger. Alt dette bidrar til å holde internasjonale kunder trygge mot svindel, sier Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat i en melding selskapet har sendt ut i forbindelse med oppkjøpet.

Han samlet tirsdag selskapets mer enn 500 ansatte for å orientere om at Sphonics 24 ansatte i Storbritannia og Portugal var blitt en del av selskapet.

Mål om milliardomsetning i 2023

Tallet på ansatte viser tydelig hvor mye selskapet har vokst de siste årene, både gjennom oppkjøp og organisk. Da Digi.no snakket med Signicats daværende toppsjef, Gunnar Nordseth, i 2019, hadde selskapet 170 ansatte.

Men med 40 prosent årlig vekst, spådde han en bratt omsetningskurve framover.

– Det er jo enkel matematikk. Hvis vi vokser med 40 prosent i året så runder vi milliarden i 2023, sa han da.

Pandemien som har preget mange deler av IT-verdenen siden 2019, har ikke lagt noen demper på digital ID-markedet – heller tvert imot, og dagens toppledelse har beholdt Nordseths vekstmålsetting.

Via informasjonssjef Forbord melder Signicats finansdirektør Michael Haldbo på SMS at en milliardomsetning i 2023 «definitivt ikke er usannsynlig».