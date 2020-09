Tredoblet støtte til IT-prosjekter i næringslivet under korona. Nå er det IT-sektoren som får mest

Innovasjon Norge hadde en ramme på 7 milliarder i tilskuddsmidler til norsk næringsliv i fjor. I år er denne doblet, til 14 milliarder, som følge av at regjeringen har tilbudt krisepakke til norsk næringsliv gjennom korona-perioden.

Innovasjon Norge Et statlig norsk selskap som deler ut statlige tilskudd, garantier og lån, samt rådgivnings-, nettverk- og profileringstjenester, for å øke innovasjon i næringslivet i Norge.

Innovasjon Norge på denne måten bidra til omstillingen gjennom å avlaste risiko slik at bedriftene utvikler og satser på ny digital teknologi når de bygger sine forretningsmodeller.

– Vi har fått et større handlingsrom. Kriteriene er de samme, men vi er i stand til å bistå flere bedrifter som søker, sier Bernt Ellingsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge, til Digi.no.

Med de nye midlene er Innovasjon Norges støtte til IT-prosjekter tredoblet, sammenlignet med samme periode i fjor.

Koronakrisen har bidratt til å øke digitaliseringstakten for mange norske bedrifter.

– Det er flere IKT-prosjekter som søker støtte, og mange ser det digitale som viktig i egen utvikling, sier Ellingsen, og viser til en spørreundersøkelse der Innovasjon Norge har spurt rundt 1000 bedrifter som har mottatt støtte under koronaperioden om deres opplevelse av digitalisering.

Der svarer syv av ti bedrifter at økt bruk av digitale verktøy vil være en viktig suksessfaktor for virksomheten de neste to-tre årene.

900 rene IT-prosjekter

IT-prosjektene som har fått støtte griper inn i alle typer næringer, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge

– Det viser at næringslivet er interessert i å utvikle nye datadrevne forretningsmodeller. Norske bedrifter må tenke og prioritere utvikling og omstilling i lengre perspektiv, også ut over koronasituasjonen, sier han.

IT-prosjekter er, etter at koronatiltakene ble innført i april i år, den sektoren med flest prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. Hittil i har Innovasjon Norge bevilget støtte til nærmere 900 rene IT-prosjekter.

Haugli mener digitalisering er verktøy som øker bedriftenes verdiskaping, og på samme tid gir verdi både for den enkelte kunde og samfunnet som helhet.

– På kort sikt handler digitalisering om å være konkurransedyktig, på lengre sikt vil det også handle om evne til å håndtere endringer, inkludert nye mulige kriser i markedene. Med riktig digitalt verktøy på plass har norsk næringsliv også gode forutsetninger for å konkurrere og bidra til å løse store samfunnsutfordringer både her hjemme og globalt. Noen gjør det allerede, sier Haugli.

Fra sjømat til sykehus

Et eksempel på IT-selskaper som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge er Averøy-bedriften Maritech Systems. De utvikler programvareløsninger for sjømatindustrien, som gjør det mulig å kontrollere og spore sjømat fra fangst til marked. Flere av verdens største sjømatselskaper bruker løsninger som er utviklet av selskapet, ifølge Innovasjon Norge.

Koronakrisen har også bidratt til å løfte frem Porsgrunn-baserte Imatis, skriver Innovasjon Norge. Imatis utvikler digitale samhandlings- og beredskapsverktøy til sykehus og helse- og omsorgssektoren i kommunene.

– Imatis er et eksempel på at innovasjon skjer i samspill mellom offentlig sektor og næringslivet, der det både skapes løsninger for samfunnet og utviklingsmuligheter for næringslivet, sier Håkon Haugli.

Han påpeker at det samtidig er store forskjeller i erfaring og kunnskapsnivå blant bedriftene, og at mange små- og mellomstore bedrifter har begrensede ressurser til nødvendige investeringer i digital teknologi, kompetanse og omstilling.

– Maritech og Imatis er eksempler på selskaper som har utviklet en digital forretningsmodell. Maritech har en tydelig internasjonal virksomhet, Imatis er et eksempel på godt samarbeid mellom offentlig bestiller og en privat leverandør, sier Bernt Ellingsen i Innovasjon Norge til Digi.no.