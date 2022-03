Trenger gjennom sensurmuren til Putin med SMS og e-post

Den polske grupperingen Squad303, oppkalt en polsk jagerflyskvadron i britiske Royal Air Force (RAF) under den andre verdenskrig, har etter den russiske invasjonen av Ukraina opprettet en tjeneste som gjør det enkelt for alle å sende tekstmeldinger til vilkårlige russiske mobiltelefonbrukere.

Tjenesten heter 1920.in. Der kan brukerne velge mellom flere digitale, russiskspråklige flyveblader som skal fortelle de russiske innbyggerne en annen versjon av det som foregår i Ukraina og Kreml enn det de statlig kontrollerte mediene i Russland forteller.

Millioner av mottakere

Ifølge Wall Street Journal har tjenesten til Squad303 tilgang til rundt 20 millioner russiske mobilnumre som tilfeldig velges ut. Brukerne kan kopiere den russiske teksten og meldingen over til sin mobiltelefon og sende meldingen derfra. Nærmere sju millioner meldinger skal ha blitt generert den første uken etter at tjenesten ble opprettet. Hvor mange som faktisk har blitt sendt, er ukjent. Men det enkelte forteller at de alene har sendt flere hundre meldinger.

Navnet 1920.in henviser til et avgjørende slag i den den polsk-sovjetiske krig.

Brukere som ikke ønsker å sende SMS, kan i stedet velge tilsvarende tjenester fra Squad303 til å sende e-post eller Whatsapp-meldinger.

Spam eller dialog?

I alle tilfellene er det brukeren selv som er avsender. Dette har både fordeler og ulemper. Det man sender kan bli oppfattet som spam av mottakeren, noe som kan føre til at avsenderen blir blokkert, også i sentrale registre. Så i alle fall med e-post er det lurt å benytte en e-postkonto du ikke bruker til noe annet, og bruk i alle fall ikke e-postkontoen du har hos arbeidsgiveren.

Det at den enkelte bruker også er avsender, gjør det vanskeligere for russiske myndigheter å blokkere alle meldingene, noe som ville ha vært temmelig enkelt dersom alle ble sendt fra samme sted.

En annen fordel er det at man potensielt kan få svar fra mottakeren og dermed kan få i gang en dialog.

Tjenestene til Squad303 var mer eller mindre utilgjengelige i helgen, enten på grunn av høye besøkstall eller DDOS-angrep. Uansett har tjenestene nå blitt plassert bak DDoS-beskyttelse fra Cloudflare, noe som hjelper på tilgjengeligheten.

Norsk alternativ

Squad303 er ikke alene om å tilby slike tjenester. NRK publiserte lørdag et intervju med den norske IT-konsulenten «Fabian», som har opprettet en tilsvarende tjeneste for sending av e-post. Etter alt å dømme dreier det seg om denne tjenesten, som mandag denne uken ble omtalt av hacktivistene i Anonymous:

Start an e-mail conversation about Ukraine with Russians potentially subject to a news blockade. Perhaps make a new friend.https://t.co/s4Wq3hk8DH — Anonymous (@YourAnonNews) March 14, 2022

Man kan også gjøre det litt mer personlig, ved å ringe et av numrene som Squad303 plukker fram. Men det krever nok at man kan litt mer russisk enn det som er nødvendig for å sende Google-oversatte tekstmeldinger. Den litauiske kampanje CallRussia oppfordrer til nettopp dette.