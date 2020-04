Mange norske bedrifter har lav synlighet på Facebook. Her er noen av grunnene

Det er liten tvil om at Facebooks forretningsmodell fungerer: I fjerde kvartal 2019 hadde selskapet et resultat på over 140 milliarder kroner, og med en base på rundt 2,7 milliarder brukere handler mye av fremtidig vekst om å få oss til å bruke tjenesten mer, slik at Facebook får eksponert et enda høyere antall annonser som de soper inn penger på. Derfor skrur de kontinuerlig på algoritmene for å sikre en skreddersøm i hver brukers nyhetsfeed som skal optimalisere aktivitet.