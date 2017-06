Trøbbel med nettbank og mobilbank. Feil også med kort og doble trekk

Flere banker har problemer fredag morgen. Omfanget er foreløpig uklart, men det er trøbbel med å logge inn i både nettbank og mobilbank hos blant annet Storebrand og Bien sparebank, som er en del av Eika-alliansen.

Mer enn 73 norske banker og flere hundre tusen norske bankkunder er berørt av de tekniske problemene.

Storebrand bekrefter at det også er problemer med betalingskort, samt at kunder har fått doble beløp reservert.

– Det stemmer at vi har hatt problemer med nett- og mobilbanken tidlig formiddag i dag. Det er også problemer med enkelte kort, primært Visa Electron. Vi beklager på det sterkeste, og jobber på spreng med å rette feilen.

Det opplyser kommunikasjonssjef Bjørn Erik Sættem i Storebrand til digi.no.

Trukket doble beløp

En av våre lesere tipser at Storebrands kunder har fått doble beløp trukket på konto. Ved å trekke kortet for 500 kroner blir 1000 kroner reservert, for eksempel.

Disse opplysningene blir langt på vei også bekreftet av Storebrand, der kommunikasjonssjefen sier følgende.

– Enkelte kunder har opplevd å få reservert doble beløp ved netthandel når de har betalt med Visa- eller Mastercard. Vi jobber med å slette disse doble reservasjonene, sier Sættem.

Datasentral i Danmark

Renate Roll er IT-sjef i Bien sparebank. Hun forteller til digi.no at de benytter samme datasentral som Storebrand.

Hun bekrefter problemer med bankløsningene både i går og på morgenkvisten fredag, men kjenner ikke årsaken.

Gjelder problemene for alle bankene i Eika-gruppen?

– Ja, det vil jeg tro, sier Roll til digi.no.

Ettersom kjernebanksystemene blir levert både til Storebrand og Eika-alliansen av norske banker fra det danske selskapet SDC, virker det sannsynlig at de tekniske problemene ligger i datasentralen til SDC, eller eventuelt i infrastrukturen et sted mellom Danmark og Norge.

Ukjent årsak

Feilen ligger imidlertid ikke i fiberforbindelsene eller infrastrukturen mellom datasentralen og Norge. Det forteller informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika-gruppen.

– Vi vet ikke helt årsaken, men det jobbes på spreng med å finne den, sammen med SDC og deres underleverandører igjen. Vi er nå i ferd med å få nettbanken og kortløsningene våre opp å stå. Så vil vi avvente med mobilbanken til vi har en løsning på problemet på plass, sier Ulven til digi.no.

Ifølge ham er alle de 73 norske lokalbankene i Eika-alliansen og kundene deres berørt av problemene.

– Det er noen hundre tusen kunder, sier han.

Kom opp, men falt ned igjen

Tidsløpet for bankproblemene virker noe uklart. Vi har tipsere, les irriterte bankkunder, som forteller om store problemer også på søndag sist helg, samt flere dager denne uken.

Ulven kan bekrefte at de opplevde tekniske problemer i går. Løsningene kom opp igjen etter en stund i går kveld, men så dukket problemene opp igjen.

– På morgenkvisten fredag falt det ned igjen, sier informasjonsdirektør Ulven.

digi.no undersøker nærmere og vil oppdatere saken. Tips oss i kommentarfeltet eller til redaksjon@digi.no hvis du vet mer.