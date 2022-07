8 av 10 små og mellomstore bedrifter (SMB) i Trøndelag gjennomfører tiltak for å digitalisere virksomheten. Det er litt mer enn snittet for hele landet, hvor 7 av 10 SMB-er melder at de gjennomfører digitaliseringstiltak, ifølge IT-rådgivingsselskapet BDOs «SMB-barometer».