Trondheim kommune beklager etter at personopplysninger ble lagt ut på nett

Kommunen skriver i en pressemelding at feilen oppsto i overgangen til et nytt saksbehandlingssystem i slutten av juli.

– Trondheim kommune beklager på det sterkeste dette og jobber nå med å følge opp de berørte og gjennomgå alle rutiner for å sørge for at slike feil ikke skal skje i tiden som kommer, skriver kommunen.

Personopplysningene ble liggende ute i 16 timer mellom 31. juli og 1. august. Kommunen oppdaget selv feilen.

17 personer anses å være berørt av sikkerhetsbruddet, skriver kommunen.

Datatilsynet er varslet om hendelsen, og kommunen skal ta kontakt med dem som ble rammet.