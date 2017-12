Tror kunstig intelligens i 2020 vil skape flere jobber enn de som blir borte

Mange frykter at kunstig intelligens (AI) og roboter skal ta jobbene våre, og at det i fremtiden vil bli mindre behov for menneskelig arbeidskraft. For eksempel har Tesla-gründer Elon Musk tidligere uttalt at løsningen på sikt kan bli at myndighetene må lønne personer som ikke lenger har arbeidsoppgaver.

Analyseselskapet Gartner deler imidlertid ikke denne pessimismen. Ifølge en ny rapport fra Gartner vil AI allerede om to år – i 2020 – skape flere jobber enn teknologien gjør overflødig.

2020 vil bli et viktig år når det gjelder AI i arbeidslivet, mener analytikerne – og hevder at kunstig intelligens vil skape 2,3 millioner jobber verden over det året, mens 1,8 millioner jobber vil forsvinne som følge av kunstig intelligens.

Antallet jobber som vil bli påvirket av AI vil variere avhengig av bransje. I løpet av 2019 vil både helsevesenet, offentlig sektor og utdanningssektoren oppleve vekst i etterspørselen etter flere ansatte, mens produksjonssektoren vil bli rammet hardest av automatisering. Men allerede i 2020 vil antallet jobber som skapes av AI gå forbi antallet jobber som blir eliminert av AI.

– Tidligere har vi sett at viktige innovasjoner har fått en overgangsperiode hvor jobber midlertidig har forsvunnet, etterfulgt av bedring, og så vil forretningstransformasjon og AI antagelig følge dette løpet, sier Svetlana Sicular i Gartner i en pressemelding.

Analytikerne mener AI vil gi bedre produktivitet i mange jobber. Millioner av jobber i mellomsjiktet og på lavere nivå vil forsvinne, men det vil også skapes millioner av nye jobber både innenfor ledelse, spesialistjobber, samt også jobber på «entry level»-nivå og jobber der det ikke kreves spesialistkompetanse.

AI og menneskelig intelligens utfyller hverandre

Sicular mener at mange av de som frykter AI mest, blander sammen AI med automatisering. Det overskygger det hun mener er den største fordelen med AI – nemlig «AI augmentation» (forbedring gjennom AI). Med det mener hun hvordan menneskelig intelligens og AI kan kombineres, og komplementere hverandre.

IT-ledere bør ikke utelukkende fokusere på nettoøkningen i antallet jobber, men for hver investering i teknologiske løsninger som bruker AI også vurdere hvilke jobber som vil gå tapt, hvilke som vil bli skapt, og hvordan teknologien vil endre hvordan ansatte samarbeider med hverandre, tar beslutninger og får jobben gjort.

Sicular oppfordrer bedrifter til å fokusere på hvordan AI kan brukes til å berike de ansattes jobber, hvordan man kan finne nye måter å gjøre gamle oppgaver på, og hvordan man kan skape helt nye bransjer ved hjelp av AI.

I dag brukes allerede AI til blant annet å analysere store datamengder og se etter mønstre, slik at repetitive oppgaver kan automatiseres. Gartner oppfordrer imidlertid bedrifter til også å se på hvordan man kan bruke AI innenfor også arbeid som ikke er rutinepreget.

«Det er større sjanse for at AI brukt innenfor ikke-rutinepreget arbeid vil hjelpe mennesker, heller enn å erstatte dem. Kombinasjoner av mennesker og maskiner vil jobbe mer effektivt enn det enten menneskelige eksperter eller AI-drevne maskiner vil gjøre alene», skriver analyseselskapet i rapporten.

Også andre i bransjen er enige med Gartners analyse. AI-ekspert Lars Nilsson i Inmeta uttalte nylig til digi.no at han tror det er de rutinemessige og kjedelige jobbene som vil forsvinne, og er heller ikke redd for at kunstig intelligens skal ta jobbene våre.

– Hvis vi kan frigjøre tid så ekspertene heller kan jobbe mer med det de synes er morsomt, er det bra, sa Nilsson. Du kan lese mer om dette her: Har tatt maskinlæring forbi eksperimentstadiet: – Nå slipper ekspertene å gjøre de kjedelige jobbene (Ekstra)