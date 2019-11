Tror WebAssembly kan spille en enda større rolle på utsiden av nettleseren

Intel, Mozilla og Red Hat har gått sammen med «egde computing»-leverandøren Fastly for å etablere Bytecode Alliance, som skal utforske mulighetene for å bruke webteknologien WebAssembly også på andre områder enn på weben og i nettlesere.

WebAssembly er en relativt ny teknologi for å gi webapplikasjoner høyere ytelse enn med JavaScript alene.

Målet skal være å bringe sikkerheten, allestedsnærværet og interoperabiliteten til et nytt runtime-system som kan kjøres på tvers av flest mulig plattformer og enheter.

Sammen skal grunnleggerne av alliansen utvikle teknologier og verktøy for å gjøre dette mulig. Målet er å etablere en kapabel og sikker plattform som lar applikasjonsutviklere og tjenestetilbydere bekymringsløst kjøre uklarert kode på enhver infrastruktur.

Enda større rolle

– WebAssembly endrer weben, men vi mener at WebAssembly kan spille en enda større rolle i programvareøkosystemet etter hvert som det ekspanderes utover nettleserne, sier Luke Wagner, en Mozilla-ingeniør som har vært med på å skape WebAssembly, i en pressemelding.

Etableringen av alliansen er likevel ikke det aller første skrittet som er tatt for å gjøre WebAssembly relevant også utenfor nettleserne. Mange av ideene var allerede i ferd med å bli virkeliggjort da Mozilla i våres tok initiativ til et standardisert systemgrensesnitt for WebAssembly, WASI (WebAssembly System Interface). Dette gjør det mulig for WebAssembly-koden å snakke med operativsystemet på enheten og få tilgang til ressurser som filsystemet, klokker og slumptallgeneratorer.

Det finnes allerede flere implementasjoner av WASI, både fra Mozilla selv og flere av de andre grunnleggerne av Bytecode Alliance.

Java-alternativ?

Da WASI ble i våres, innrømmet lederen for Mozillas team for WebAssembly-verktøy, Till Schneidereit, at WASI og Java-plattformen har vesentlige paralleller. Han hevdet dog at WebAssembly er mer språkagnostisk enn Java-plattformen, og at fotavtrykket til runtimen er mye mindre. Det sistnevnte skal gjøre den mer egnet til å kjøre også på svært små enheter.

Bytecode Alliance gir et dypdykk i planene i denne artikkelen.