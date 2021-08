Tross stor nedgang skrev vi ut flere billioner sider i 2020

De fleste utskrifter gjøres på kontoret. Det viser tall fra IDC som forteller at det totale antallet sider som ble skrevet ut i 2020, gikk kraftig ned – 14 prosent – som følge av at mange var på hjemmekontor. Likevel ble det, ifølge analyser IDC har gjort, skrevet ut 2,8 billioner sider i 2020.

Dette er enda tydeligere om man ser på typen skriver som er benyttet. Nedgangen i antallet sider som har blitt skrevet ut med laserskriver, falt med 16 prosent. Samtidig økte antallet sider skrevet ut med blekkskrivere, noe som tyder på at flere har tatt i bruk skriveren hjemme til utskrifter som tidligere ble gjort på arbeidsplassen eller skolen.

Skriver ut også på hjemmekontoret

Av en global undersøkelse IDC har gjort blant 4700 fulltidsansatte som fikk sitt fysiske arbeidssted endret på grunn av covid-19, går det fram at rundt halvparten av utskriftene som de intervjuede har gjort i perioden, er jobbrelaterte.

Det er uklart om IDC også har undersøkt hvor mange ekstra timer kontoransatte har måttet bruke på selv å løse skriverrelaterte problemer under pandemien.

IDC mener at den totale utskriftsmengden er økende igjen nå i 2021, men ikke mer enn 2 prosent sammenlignet med 2020. Utskriftsmengden falt også før 2020, men IDC regner med at volumet vil reduseres raskere fra og med 2022 enn det gjorde før 2020. Noe av årsaken er en forventning om at flere vil fortsette å jobbe mer hjemmefra enn de gjorde før pandemien.

IDC mener den gjennomsnittlige årlige nedgangen i det totale antallet sider som skrives ut på ett år, vil være på mellom 1,9 og 5,1 prosent de neste fem årene.

Mange fotballbaner

Uansett er det ingenting som tyder på at drømmen om det papirløse kontoret blir virkelighet med det første. Dersom vi i 2025 «bare» skriver ut 2,3 billioner sider, utgjør dette ifølge Ilona Stankeova, en senior forskningsdirektør i IDC Europe, omtrent 4,4 millioner sider i minuttet, nok til å dekke 39 fotballbaner.

Det er ikke oppgitt i pressemeldingen hvordan Stankeova har kommet fram til det sistnevnte tallet. Både papirark og fotballbaner finnes i mange ulike størrelser.