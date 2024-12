– Sett i lys av hvor ny og vanskelig denne saken er, bør domstolen vurdere å utsette den lovfestede fristen for å gi mer pusterom til å håndtere disse temaene for å gi ham muligheten til å finne en politisk løsning, skriver Trumps juridiske team til USAs høyesterett.

Loven medfører at Tiktok blir forbudt i USA hvis selskapets kinesiske eier ByteDance ikke selger Tiktok innen 19. januar. Trump ber retten sette loven på pause til 19. januar. Det er dagen før Trump blir tatt i ed som president.

Innen den tid skal høyesterett ta stilling til et krav fra Tiktok om å stanse loven. Dommerne i høyesterett har satt av 10. januar til å høre partenes argumentasjon i saken, men det er uklart når domstolens kjennelse vil være klar.

Amerikanske myndigheter mener at Tiktok gjør det mulig for Kina å spionere på de 170 millioner brukerne i USA og samle inn opplysninger om dem. USA mener også at Tiktok er en kanal for spredning av propaganda, påstander selskapet Bytedance sterkt tilbakeviser. USAs president Joe Biden signerte loven i april.

Da Trump var president, forsøkte også han å forby den sosiale plattformen.

– USA må resolutt ta grep mot eierne av Tiktok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, sto det i et dekret som Trump utstedte i 2020.

Men i sommer opprettet Trump konto på Tiktok, og under valgkampen sa han at han vil redde Tiktok.