Trump sier Kina-samtaler om Tiktok starter neste uke

– Jeg tror vi kommer til å starte på mandag eller tirsdag å snakke med Kina, kanskje president Xi eller en av hans representanter, men vi har i stor grad en avtale, sa USAs president Donald Trump til journalister om bord i presidentflyet Air Force One fredag.

For en måned siden forlenget Trump fristen for det kinesiske selskapet ByteDance å selge videoappen Tiktoks tjenester i USA.

Trump sier avtalen om et salg trolig må godkjennes av kinesiske myndigheter, noe han har tro på at kommer til å skje raskt. Han har tidligere sagt at han har en aktuell kjøper som han omtaler som «en gruppe velstående mennesker».