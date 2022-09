Twitter mistet tilgangen til sitt datasenter i Sacramento i California «på grunn av ekstremvær» mandag 5. september, noe som resulterte i en total nedstengning av fysisk infrastruktur ved datasenteret, ifølge et internt notat fra 9. september, sitert av CNN.

Temperaturen i sentrum av byen den dagen – som var Labor Day i USA – nådde rekordhøye 45 grader Celsius, en rekord som igjen ble slått etter noen dager.

Twitter har backup-datasentre i Atlanta og Portland som kan håndtere belastningen av trafikk. Men utfallet av datasenteret i Sacramento satte det i en potensielt risikabel situasjon.

Som et resultat av utfallet er Twitter i en «ikke-redundant tilstand», ifølge notatet. Men hvis et utfall skjer også ved et av de gjenværende datasentrene, kan det hende plattformen ikke kan betjene trafikk til alle Twitters brukere, heter det i notatet.

Notatet forbyr ikke-kritiske oppdateringer av Twitter inntil selskapet kan gjenopprette tjenestene i Sacramento fullt ut.

En talsperson sier til CNN at det ikke har vært noen forstyrrelser som har påvirket folks mulighet til å få tilgang til og bruke Twitter.

«Teamene er utstyrt med verktøyene og ressursene de trenger for å sende oppdateringer og vil fortsette å jobbe for å gi en sømløs Twitter-opplevelse», heter det i uttalelsen.

Økende trussel

Ekstreme temperaturer representerer en økende trussel mot datasentre, ifølge en 2020-studie fra The Uptime Institute.

Økende sommertemperaturer er en belastning på nedkjølingen av mange datasentre, og dette vil sannsynligvis forverres i årene som kommer, ifølge rapporten.

I tillegg til å kunne hindre datasentre i å operere, kan høye temperaturer ifølge rapporten gjøre at datasentre koster mer enn forventet.

Også 19. juli slo en hetebølge ut London-baserte skytjenester fra både Google og Oracle, da kjølingen sviktet ved flere datasentre nær London.

Næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme i Abelia og flere norske datasenteraktører har uttalt at Norge har et fortrinn for datasentervirksomhet, blant annet på grunn av kaldt klima.

Flere store internasjonale datasenteraktører har etablert seg i Norge og andre nordiske land de siste årene.

Varsel om flere sikkerhetsproblemer i Twitter

Twitters tidligere sikkerhetssjef Peiter Zatko, som fikk sparken i januar i år, beskrev i et varslingsbrev i sommer blant annet hvordan selskapet hadde mangelfull oversikt og dårlige sikkerhetsrutiner.

Ifølge Zatko opplevde Twitters primære datasenter problemer våren 2021 som krevde at selskapet flyttet driften til andre systemer utenfor dette datasenteret. «Men de andre systemene kunne ikke håndtere de raske endringene og begynte også å oppleve problemer. Ingeniører flagget den katastrofale muligheten for at alle datasentrene kunne gå offline samtidig», skrev han ifølge The Register.

En talsperson for Twitter har avvist varselet som «en falsk fortelling om Twitter og vår personvern- og datasikkerhetspraksis som er full av inkonsekvenser og unøyaktigheter og mangler viktig kontekst».