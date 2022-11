Twitter-kontorene har stengt dørene for de ansatte

Twitter-ansatte er blitt fortalt at kontorene vil være stengt noen dager uten at det oppgis noen årsak.

I e-posten som er sendt ut til de ansatte, står det at kontordørene vil være stengt og at kortene ikke vil gi adgang fram til mandag 21. november, skriver BBC, som har bedt om en kommentar fra Twitter, foreløpig uten å få svar.

I mailen minnes det også om selskapets retningslinjer om ikke å diskutere intern informasjon i sosiale medier eller med pressen.

Twitters nye sjef Elon Musk har fått kritikk den siste tiden for å innføre flere radikale endringer etter at han nylig kjøpte medieselskapet for 44 milliarder dollar.