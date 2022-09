Twitter prøver ut redigeringsknapp

I et blogginnlegg skriver Twitter at man prøver ut en redigeringsknapp internt, med planer om å innføre den for betalende abonnenter som har Twitter Blue-tjenesten senere i september.

Knappen vil la brukerne endre på meldingene sine i 30 minutter etter at den først er lagt ut. Slik kan man fjerne skrivefeil eller legge til emneknagger som manglet i den opprinnelige twittermeldingen. For å gjøre det klart at det har vært redigering i bildet vil redigerte twittermeldinger merkes og tiden for redigering vises, og det vil bli mulig for tvitrere å se tidligere versjoner av meldingen.

De fleste twitterbrukere har opplevd at de oppdager skrivefeil i meldingene sine for sent, og en vanlig løsning har vært å slette tweeten og legge den ut på ny. Blant de mer kjente meldingene som kan ha hatt behov for en redigeringsknapp i Twitters drøyt 16 år lange historie er daværende president Donald Trumps «Covfefe» i 2017 og daværende statsminister Jens Stoltenbergs «Hvkæ» i 2012.

(©NTB)